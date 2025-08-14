Як перевірити яйце на "свіжість": 4 способи, які має знати кожен
- Існує кілька способів перевірки свіжості яєць, включаючи трясіння яйця біля вуха для виявлення звуку, а також опускання яйця у воду для перевірки положення.
- Інші методи включають оцінку свіжості за зовнішнім виглядом білка та жовтка, а також перевірку дати упакування.
Яйця можна безпечно вживати протягом декількох тижнів, але лише за умови належного зберігання. Як тільки у вас виникли сумніви щодо свіжості цього продукту, слід провести кілька простих тестів, адже отруєння яйцями – серйозна річ.
Як швидко визначити свіжість яєць за допомогою простих способів, розповідає 24 Канал з посиланням на Апостроф. Деякі можна провести ще в магазині.
Як визначити свіжість яєць
- Потрусіть яйце
Експерти пропонують простий метод перевірки свіжості яєць під час купівлі в магазині. Покупцям слід піднести яйце до вуха і злегка потрясти його.
Якщо не буде виявлено жодних незвичних звуків, яйце вважається свіжим і його можна сміливо додавати до кошика. Однак, якщо чути хлюпаючий звук, це свідчить про те, що яйце вже не придатне до вживання.
- Опустіть у воду
Також можна використати прозору місткість, наприклад, склянку, наповнену холодною водою. Коли яйце опускають у воду, його положення може свідчити про свіжість.
Якщо яйце лежить на дні в горизонтальному положенні, воно вважається свіжим. Але, якщо трохи підіймається і розташовується під кутом, воно вже не є свіжим, і його слід негайно використати, бажано в гарячих стравах або випічці. Яйце, яке спливає на поверхню, вважається зіпсованим і його не можна вживати.
Як перевірити, чи свіжі яйця / Фото Unsplash
- Перевірте білок та жовток
Щоб визначити свіжість яйця, можна розбити його на пласку тарілку і поспостерігати за характеристиками. Свіже яйце має твердий, округлий жовток і товстий, еластичний білок. І навпаки, якщо жовток плаский, а білок водянистий, це може свідчити про псування.
- Перегляньте дату упакування
Впевнені, що ви завжди так робите, але краще нагадаємо. Виробники чітко вказують дати виготовлення, щоб гарантувати свіжість продукту за умови його зберігання в належних умовах. Як правило, яйця залишаються придатними для споживання до 30 днів від дати пакування.
