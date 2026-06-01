Таких пышных блинов вы еще не видели: теперь вы будете готовить их только так

Новости Вкусно Выпечка и десерты
1 июня, 06:20
Лилия Имбировская-Сиваковская

Нежные блины всегда будут отличной опцией для завтрака. Главное – сделать их максимально воздушными.

Секрет этих замечательных блинов заключается в отдельном взбивании белка. Благодаря этому текстура блинов получается особенно нежной и воздушной, рассказывает TikTok tak.smachno.tyt.

Как приготовить пышные панкейки

Ингредиенты:
– 4 желтка;
– 60 граммов муки;
– 60 миллилитров молока;
– 4 белка;
– 4 грамма лимонного сока или щепотка лимонной кислоты;
– 60 граммов сахара;
– 4 грамма кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка мака.

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте желтки с молоком и порциями вмешайте венчиком просеянную муку.
  2. Белки перед работой подержите в морозилке 15 минут до появления ледяной корки по краям.
  3. Взбивайте белки миксером, начиная с малых оборотов и постепенно увеличивая скорость, добавив лимонный сок или кислоту.
  4. Когда образуется пена, порционно введите сахар, а в конце – кукурузный крахмал. Готовая масса не должна выпадать при переворачивании миски.
  5. Осторожно, по ложке, вмешайте белки в желтковую основу движением снизу вверх, после чего всыпьте мак.
  6. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте каплей масла с помощью салфетки и высадите панкейки кондитерским мешком движением снизу вверх.
  7. Плесните на дно сковороды ложку воды и сразу накройте крышкой. Жарьте на среднем огне 3 – 4 минуты, затем переверните, подлейте еще немного воды и готовьте под крышкой еще 4 – 5 минут, не открывая ее.

