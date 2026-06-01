Таких пышных блинов вы еще не видели: теперь вы будете готовить их только так

Нежные блины всегда будут отличной опцией для завтрака. Главное – сделать их максимально воздушными.

Секрет этих замечательных блинов заключается в отдельном взбивании белка. Благодаря этому текстура блинов получается особенно нежной и воздушной, рассказывает TikTok tak.smachno.tyt. Как приготовить пышные панкейки Ингредиенты:

– 4 желтка;

– 60 граммов муки;

– 60 миллилитров молока;

– 4 белка;

– 4 грамма лимонного сока или щепотка лимонной кислоты;

– 60 граммов сахара;

– 4 грамма кукурузного крахмала;

– 1 столовая ложка мака. Блины как на картинке: смотрите видео Приготовление: В глубокой миске взбейте желтки с молоком и порциями вмешайте венчиком просеянную муку. Белки перед работой подержите в морозилке 15 минут до появления ледяной корки по краям. Взбивайте белки миксером, начиная с малых оборотов и постепенно увеличивая скорость, добавив лимонный сок или кислоту. Когда образуется пена, порционно введите сахар, а в конце – кукурузный крахмал. Готовая масса не должна выпадать при переворачивании миски. Осторожно, по ложке, вмешайте белки в желтковую основу движением снизу вверх, после чего всыпьте мак. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте каплей масла с помощью салфетки и высадите панкейки кондитерским мешком движением снизу вверх. Плесните на дно сковороды ложку воды и сразу накройте крышкой. Жарьте на среднем огне 3 – 4 минуты, затем переверните, подлейте еще немного воды и готовьте под крышкой еще 4 – 5 минут, не открывая ее.