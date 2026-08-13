Ни одна капля сока не вытечет: пышные вареники с вишней по проверенному бабушкиному рецепту

Вишневые вареники особенно хорошо получаются на кефирном тесте. Оно мягкое, эластичное и хорошо держит форму, а крахмал в начинке помогает сохранить сок внутри.

Когда вишни дают столько сока, что начинка может вытечь во время лепки, помогает простая хитрость – немного крахмала. Именно на этом и держится удачный результат в рецепте с YouTube-канала "Карпатские шкварки".

Почему это тесто удачное?

Просеянную муку смешивают с солью и щепоткой сахара, затем добавляют яйцо, масло и кефир. Замешанное тесто должно получиться мягким и эластичным, чтобы его было удобно раскатывать и лепить.

После замеса тесто накрывают полотенцем и оставляют на 15 – 20 минут. За это время оно становится более податливым и лучше держит форму во время варки.

Что кладут в начинку?

Для начинки берут вишни без косточек, сахар и кукурузный крахмал. Вишни сначала оставляют в дуршлаге примерно на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

Затем к ягодам добавляют сахар. Уже во время формирования вареников в каждый кладут по 3–4 вишни, немного сахара и щепотку крахмала.

Как слепить и сварить вареники?

Тесто раскатывают примерно до 5 миллиметров и вырезают кружочки. Края вареников нужно хорошо защепнуть, чтобы начинка не вытекла в воду.

Вареники опускают в кипящую подсоленную воду и осторожно перемешивают, чтобы они не прилипли ко дну. После того как они всплывут, варят еще 3–4 минуты.

Готовые вареники подают горячими со сметаной, медом или сахаром.

Как приготовить вареники с вишней?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов муки;

– 250 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– щепотка соли и сахара;

– вишни без косточек;

– сахар по вкусу;

– кукурузный крахмал – понемногу в каждый вареник;

– мед, сметана или сахар – для подачи.

Приготовление: