Ни одна капля сока не вытечет: пышные вареники с вишней по проверенному бабушкиному рецепту
Вишневые вареники особенно хорошо получаются на кефирном тесте. Оно мягкое, эластичное и хорошо держит форму, а крахмал в начинке помогает сохранить сок внутри.
Когда вишни дают столько сока, что начинка может вытечь во время лепки, помогает простая хитрость – немного крахмала. Именно на этом и держится удачный результат в рецепте с YouTube-канала "Карпатские шкварки".
Почему это тесто удачное?
Просеянную муку смешивают с солью и щепоткой сахара, затем добавляют яйцо, масло и кефир. Замешанное тесто должно получиться мягким и эластичным, чтобы его было удобно раскатывать и лепить.
После замеса тесто накрывают полотенцем и оставляют на 15 – 20 минут. За это время оно становится более податливым и лучше держит форму во время варки.
Что кладут в начинку?
Для начинки берут вишни без косточек, сахар и кукурузный крахмал. Вишни сначала оставляют в дуршлаге примерно на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
Затем к ягодам добавляют сахар. Уже во время формирования вареников в каждый кладут по 3–4 вишни, немного сахара и щепотку крахмала.
Как слепить и сварить вареники?
Тесто раскатывают примерно до 5 миллиметров и вырезают кружочки. Края вареников нужно хорошо защепнуть, чтобы начинка не вытекла в воду.
Вареники опускают в кипящую подсоленную воду и осторожно перемешивают, чтобы они не прилипли ко дну. После того как они всплывут, варят еще 3–4 минуты.
Готовые вареники подают горячими со сметаной, медом или сахаром.
Как приготовить вареники с вишней?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 граммов муки;
– 250 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– щепотка соли и сахара;
– вишни без косточек;
– сахар по вкусу;
– кукурузный крахмал – понемногу в каждый вареник;
– мед, сметана или сахар – для подачи.
Приготовление:
- Просейте муку и смешайте ее с солью и сахаром.
- Добавьте яйцо, масло и кефир и замесите мягкое эластичное тесто.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15 – 20 минут.
- Вишни очистите от косточек и оставьте в дуршлаге примерно на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Добавьте к вишням сахар.
- Раскатайте тесто толщиной около 5 миллиметров и вырежьте кружочки.
- На каждый кружочек положите 3 – 4 вишни, немного сахара и щепотку кукурузного крахмала, после чего хорошо зажмите края.
- Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и осторожно перемешайте.
- После всплытия варите еще 3 – 4 минуты.
- Подавайте горячими со сметаной, медом или сахаром.