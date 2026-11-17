Привычка добавлять молоко в утренний омлет часто приводит к обратному эффекту: тяжелая молочная жидкость утяжеляет белок, поэтому блюдо плохо поднимается на сковороде, выделяет сыворотку и мгновенно оседает на тарелке.

Опытные повара заменяют молоко обычной питьевой водой или ложкой густой сметаны, получая в результате легкий, пористый и невероятно нежный завтрак. Секрет идеальной текстуры работает просто: при нагревании вода быстро превращается в пар, который изнутри поднимает взбитую яичную массу, а кусочек качественного сливочного масла на сковороде полностью компенсирует отсутствие молочного привкуса.

Главное – насытить яйца кислородом до появления легкой пены и не торопиться во время прогрева под крышкой.

Как приготовить пышный омлет?

Время : 7 минут

: 7 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– 2 столовые ложки холодной питьевой воды или густой сметаны;

– 15 граммов сливочного масла 82% жирности;

– 1 щепотка каменной соли;

– 1 щепотка свежемолотого черного перца;

– 10 граммов свежего укропа или зеленого лука;

– 20 граммов тертого твердого сыра.

Приготовление: