Молоко в омлете – главная ошибка: почему на самом деле нужно разбавлять яйца, чтобы они получились как облачко
Привычка добавлять молоко в утренний омлет часто приводит к обратному эффекту: тяжелая молочная жидкость утяжеляет белок, поэтому блюдо плохо поднимается на сковороде, выделяет сыворотку и мгновенно оседает на тарелке.
Опытные повара заменяют молоко обычной питьевой водой или ложкой густой сметаны, получая в результате легкий, пористый и невероятно нежный завтрак. Секрет идеальной текстуры работает просто: при нагревании вода быстро превращается в пар, который изнутри поднимает взбитую яичную массу, а кусочек качественного сливочного масла на сковороде полностью компенсирует отсутствие молочного привкуса.
Главное – насытить яйца кислородом до появления легкой пены и не торопиться во время прогрева под крышкой.
Как приготовить пышный омлет?
- Время: 7 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 куриных яйца;
– 2 столовые ложки холодной питьевой воды или густой сметаны;
– 15 граммов сливочного масла 82% жирности;
– 1 щепотка каменной соли;
– 1 щепотка свежемолотого черного перца;
– 10 граммов свежего укропа или зеленого лука;
– 20 граммов тертого твердого сыра.
Приготовление:
- Разбейте куриные яйца в глубокую миску, добавьте соль, черный перец и влейте 2 столовые ложки холодной воды, после чего интенсивно взбейте смесь вилкой или венчиком в течение 40 – 50 секунд до образования устойчивой светлой пены.
- Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите кусочек сливочного масла до появления приятного орехового аромата, не допуская подгорания, и вылейте яичную массу.
- Только что края омлета начнут схватываться, убавьте огонь до минимального, плотно накройте сковороду крышкой и готовьте блюдо 4 – 5 минут, пока верхний слой полностью не пропечется и не станет упругим.
- Переложите пышный омлет на тарелку, по желанию посыпьте тертым сыром или свежей зеленью и сразу подавайте к столу.