Досвідчені кухарі замінюють молоко звичайною питною водою або ложкою густої сметани, отримуючи на виході легкий, пористий і неймовірно ніжний сніданок. Секрет ідеальної текстури працює просто: під час нагрівання вода швидко перетворюється на пару, яка зсередини підіймає збиту яєчну масу, а шматочок якісного вершкового масла на сковороді повністю компенсує відсутність молочного присмаку.

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Головне – наситити яйця киснем до появи легкої піни та не поспішати під час прогрівання під кришкою.

Як приготувати пишний омлет?

Час : 7 хвилин

: 7 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 3 курячі яйця;

– 2 столові ложки холодної питної води або густої сметани;

– 15 грамів вершкового масла 82% жирності;

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю;

– 10 грамів свіжого кропу або зеленої цибулі;

– 20 грамів тертого твердого сиру.

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Приготування: