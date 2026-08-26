Успейте попробовать лучший летний салат: насладитесь вкусом и легкостью за считанные минуты

В жаркие дни этот салат становится настоящим спасением, ведь для его приготовления не нужно долго стоять у плиты.

Достаточно заранее отварить яйца, быстро нарезать свежие овощи и дополнить их ароматной сметанной заправкой с легким чесночным оттенком. Огурцы придают блюду приятную свежесть и хруст, твердый сыр делает его сытным, а нежная заправка легко заменяет тяжелый майонез. Как быстро приготовить летний салат? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2–3 огурца;

– 3 яйца;

– 100–150 граммов твердого сыра;

– половина банки консервированной кукурузы;

– пучок укропа;

– 3–4 столовые ложки сметаны;

– 1–2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Отварите яйца вкрутую в течение 8–10 минут, быстро охладите в ледяной воде, очистите от скорлупы и нарежьте аккуратной соломкой. Свежие огурцы промойте, обсушите бумажным полотенцем и также нарежьте тонкой соломкой. Переложите в глубокую миску. Твердый сыр нарежьте брусочками такого же размера или натрите на крупной терке и добавьте к огурцам вместе с измельченными яйцами. Слейте всю жидкость из банки консервированной кукурузы, переложите зерна в салатник, добавьте промытый, подсушенный и мелко нарезанный укроп. Для приготовления заправки в отдельной небольшой емкости смешайте сметану, пропущенный через пресс или мелко натертый чеснок, щепотку соли и молотый черный перец. Тщательно перемешайте заправку до однородного состояния. Добавьте сметанный соус к нарезанным ингредиентам и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх. Подавайте салат к столу сразу после заправки, пока огурцы сохраняют свой характерный хруст и не выделяют лишнего сока.