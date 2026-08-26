26 августа, 13:13
Успейте попробовать лучший летний салат: насладитесь вкусом и легкостью за считанные минуты
В жаркие дни этот салат становится настоящим спасением, ведь для его приготовления не нужно долго стоять у плиты.
Достаточно заранее отварить яйца, быстро нарезать свежие овощи и дополнить их ароматной сметанной заправкой с легким чесночным оттенком. Огурцы придают блюду приятную свежесть и хруст, твердый сыр делает его сытным, а нежная заправка легко заменяет тяжелый майонез.
Как быстро приготовить летний салат?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2–3 огурца;
– 3 яйца;
– 100–150 граммов твердого сыра;
– половина банки консервированной кукурузы;
– пучок укропа;
– 3–4 столовые ложки сметаны;
– 1–2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую в течение 8–10 минут, быстро охладите в ледяной воде, очистите от скорлупы и нарежьте аккуратной соломкой.
- Свежие огурцы промойте, обсушите бумажным полотенцем и также нарежьте тонкой соломкой.
- Переложите в глубокую миску.
- Твердый сыр нарежьте брусочками такого же размера или натрите на крупной терке и добавьте к огурцам вместе с измельченными яйцами.
- Слейте всю жидкость из банки консервированной кукурузы, переложите зерна в салатник, добавьте промытый, подсушенный и мелко нарезанный укроп.
- Для приготовления заправки в отдельной небольшой емкости смешайте сметану, пропущенный через пресс или мелко натертый чеснок, щепотку соли и молотый черный перец.
- Тщательно перемешайте заправку до однородного состояния.
- Добавьте сметанный соус к нарезанным ингредиентам и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх.
- Подавайте салат к столу сразу после заправки, пока огурцы сохраняют свой характерный хруст и не выделяют лишнего сока.