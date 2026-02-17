Классический рассольник насытит и согреет: рецепт, с которым суп будут есть все

Рассольник –это неизменная классика украинской кухни. В последние морозные дни этот замечательный суп будет особенно кстати.

Рассольник – это тот суп, который всегда порадует оригинальным вкусом. Он не требует сложных ингредиентов и усилий, но всегда дарит отличный результат, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить вкусный рассольник?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов говядины;

– 4 картофелины;

– зелень по вкусу;

– 2 лавровых листа;

– 1 луковица;

– 6 маринованных огурцов;

– соль и перец по вкусу;

– 1 морковь;

– полстакана длиннозернистого риса.

Приготовление:

Для приготовления насыщенного рассольника начните с мясной основы. Измельчите мясо на небольшие порции, залейте водой во вместительной кастрюле и поставьте вариться бульон. Очищенный картофель нарежьте аккуратными кубиками и отправьте к мясу. Сюда же добавьте лавровый лист, соль и тщательно промытую рисовую крупу. Хорошо перемешайте все компоненты. Для зажарки подготовьте овощи: морковь и лук нарежьте кубиками и пассеруйте на растительном масле до появления золотистого оттенка. Соленые огурцы освободите от грубой кожуры, а мякоть натрите на терке. Вместе с поджаренными овощами добавьте огуречную массу в кастрюлю и еще раз все перемешайте. Дайте блюду прокипеть несколько минут до полной готовности. В конце добавьте перец, выключите огонь и оставьте суп под крышкой на 10 минут, чтобы он настоялся. Перед подачей украсьте рассольник свежей зеленью и при необходимости окончательно отрегулируйте уровень соли.

Чем можно заменить мясной бульон?

Если вы придерживаетесь поста, то все равно можете насладиться насыщенным и вкусным супом. Просто нужно заменить мясной бульон на альтернативу, рассказывает Kuchnia.

Лучшая замена – грибной бульон. Используйте сушеные белые грибы для глубокого аромата или обычные шампиньоны, обжаренные до сильного румянца. Грибы дают тот самый "пятый вкус" (умами), который мы обычно получаем от мяса.

А еще можно использовать огуречный рассол. Добавьте стакан рассола прямо в кастрюлю за 5 – 10 минут до готовности. Это не только придаст характерной кислинки, но и сделает структуру супа более густой и плотной.

