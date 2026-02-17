Классический рассольник насытит и согреет: рецепт, с которым суп будут есть все
Рассольник –это неизменная классика украинской кухни. В последние морозные дни этот замечательный суп будет особенно кстати.
Рассольник – это тот суп, который всегда порадует оригинальным вкусом. Он не требует сложных ингредиентов и усилий, но всегда дарит отличный результат, рассказывает портал Cookpad.
Как приготовить вкусный рассольник?
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов говядины;
– 4 картофелины;
– зелень по вкусу;
– 2 лавровых листа;
– 1 луковица;
– 6 маринованных огурцов;
– соль и перец по вкусу;
– 1 морковь;
– полстакана длиннозернистого риса.
Приготовление:
- Для приготовления насыщенного рассольника начните с мясной основы.
- Измельчите мясо на небольшие порции, залейте водой во вместительной кастрюле и поставьте вариться бульон.
- Очищенный картофель нарежьте аккуратными кубиками и отправьте к мясу. Сюда же добавьте лавровый лист, соль и тщательно промытую рисовую крупу. Хорошо перемешайте все компоненты.
- Для зажарки подготовьте овощи: морковь и лук нарежьте кубиками и пассеруйте на растительном масле до появления золотистого оттенка.
- Соленые огурцы освободите от грубой кожуры, а мякоть натрите на терке. Вместе с поджаренными овощами добавьте огуречную массу в кастрюлю и еще раз все перемешайте.
- Дайте блюду прокипеть несколько минут до полной готовности.
- В конце добавьте перец, выключите огонь и оставьте суп под крышкой на 10 минут, чтобы он настоялся.
- Перед подачей украсьте рассольник свежей зеленью и при необходимости окончательно отрегулируйте уровень соли.
Чем можно заменить мясной бульон?
Если вы придерживаетесь поста, то все равно можете насладиться насыщенным и вкусным супом. Просто нужно заменить мясной бульон на альтернативу, рассказывает Kuchnia.
Лучшая замена – грибной бульон. Используйте сушеные белые грибы для глубокого аромата или обычные шампиньоны, обжаренные до сильного румянца. Грибы дают тот самый "пятый вкус" (умами), который мы обычно получаем от мяса.
А еще можно использовать огуречный рассол. Добавьте стакан рассола прямо в кастрюлю за 5 – 10 минут до готовности. Это не только придаст характерной кислинки, но и сделает структуру супа более густой и плотной.
