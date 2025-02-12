Даже на второй день: как разогреть рис, чтобы он стал рассыпчатым, а не кашей

Рис часто готовят как гарнир, который идеально сочетается с различными продуктами, такими как рыба, мясо и овощи. Его совместимость с подливками и соусами еще больше улучшает вкус блюда.

Но, к сожалению, на следующий день он уже может превратиться в один сплошной комок. Не беда – есть способ его спасти. Как сделать, чтобы рис стал рассыпчатым после разогрева, рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik.

Читайте также Не выбрасывать же: эти хитрости спасут пересоленные блюда

Как разогреть рис, чтобы он стал рассыпчатым

На сковороде

В сковороде разогрейте масло и добавьте рис, тщательно разбивая вилкой комочки. Таким образом рис эффективно впитает масло.

Если рис кажется слишком сухим, можно добавить небольшое количество бульона или воды, чтобы достичь желаемой консистенции. После завершения этих шагов гарнир готов к подаче на стол.

В микроволновой печи

Удобной альтернативой традиционной жарке на сковороде является разогрев гарнира в микроволновой печи. Для этого используйте глубокую посудину, пригодную для использования в микроволновой печи.

Начните с того, что аккуратно разбейте грудки вилкой. Затем накройте миску специальной крышкой или другой тарелкой и поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 1 минуту. После этого начального нагрева снимите крышку и продолжайте нагревать еще 2 минуты.

В духовке

Также эксперты рекомендуют равномерно распределить рис на смазанный маслом противень. Разбейте все комочки для получения равномерной текстуры. Затем добавьте несколько столовых ложек воды или бульона для улучшения вкуса. Накройте противень фольгой и прогревайте рис в течение 10 минут.

А вы знаете: как правильно варить пельмени.