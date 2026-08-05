Как разгладить пергаментную бумагу: простой трюк без лишних приспособлений

Пергаментная бумага часто доставляет неудобства еще до начала приготовления: только что ее отрывают от рулона, она начинает скручиваться и не хочет ровно ложиться на противень. Есть простой способ вернуть ей плоскую форму без воды, масла или дополнительных приспособлений.

Пергаментную бумагу, которая упорно скручивается после отрыва от рулона, можно легко разгладить без воды или масла. Для этого достаточно одного простого приема. Повариха Лу Персегин советует сначала отрезать нужный кусок, а затем хорошо смять его руками в комочек. После этого бумагу нужно расправить – и она уже значительно лучше ложится на противень или в форму.

Почему пергамент скручивается?

Такой трюк работает с любой пергаментной бумагой – независимо от бренда, размера или формы. По словам специалистки, именно сминание помогает снять упругость, из-за которой бумага и скручивается обратно в трубочку.

Существуют и другие варианты, но они менее удобны. Например, некоторые советуют капнуть под бумагу несколько капель воды или масла, однако это не всегда срабатывает: вода быстро испаряется, а края все равно могут приподниматься.

Секрет, который облегчает жизнь / Фото Pexels

Что еще можно сделать?

Еще один вариант – использовать готовые листы пергамента. Но они не всегда подходят, если нужно застелить большую форму или использовать несколько листов.

Поэтому для повседневного использования самый простой способ – именно скомкать бумагу в комок, а затем расправить ее. Он не требует никаких дополнительных приспособлений и работает быстро.

Обратите внимание! Если духовка слишком сильно разогрета, силиконовое покрытие может начать разрушаться, а бумага – дымиться и темнеть.