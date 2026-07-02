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2 июля, 18:13
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Несколько бутылок кваса за один раз: с этим рецептом напиток всегда будет в холодильнике

Лилия Имбировская-Сиваковская

Холодный квас – один из лучших способов спастись от жары. И главное – его приготовление не требует затрат денег, времени и усилий.

Домашний квас из цикория освежит даже тогда, когда за окном безжалостно палит солнце. Приготовьте сразу большую порцию напитка по рецепту ptashka_nadia.77, чтобы он всегда был в вашем холодильнике.

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Как приготовить большую порцию кваса?

  • Время: 30 минут + настаивание
  • Порций: 5 литров

Ингредиенты: 
– 5,5 литра воды;
– 2 столовые ложки цикория;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 2 столовые ложки меда;
– 3 чайные ложки сухих дрожжей;
– изюм.

Освежающий напиток от жары: смотрите видео

Приготовление:

  1. В кипящую воду всыпьте цикорий, сахар и лимонную кислоту, после чего тщательно все перемешайте и оставьте жидкость остывать до приятно теплого состояния.
  2. По желанию добавьте немного меда, а затем перелейте полученную основу в вместительную пластиковую бутыль.
  3. Всыпьте сухие дрожжи, добавьте горсть немытого изюма, долейте оставшуюся теплую воду и, плотно закрыв емкость, энергично встряхните ее.
  4. Затем снимите крышку, прикройте горлышко марлей и поставьте бутыль на солнечное место примерно на четыре часа для активации брожения.
  5. После этого разлейте заквашенный напиток по пластиковым бутылкам, обязательно оставляя около десяти сантиметров свободного пространства до верха.
  6. Бросьте в каждую бутылку еще по три изюминки, плотно закрутите крышками и выдержите в комнате полтора часа, пока пластик не станет твердым от газа.
  7. В завершение переставьте квас в холодильник на 12–14 часов для полного созревания и охлаждения.

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