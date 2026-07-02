Несколько бутылок кваса за один раз: с этим рецептом напиток всегда будет в холодильнике

Холодный квас – один из лучших способов спастись от жары. И главное – его приготовление не требует затрат денег, времени и усилий.

Домашний квас из цикория освежит даже тогда, когда за окном безжалостно палит солнце. Приготовьте сразу большую порцию напитка по рецепту ptashka_nadia.77, чтобы он всегда был в вашем холодильнике.

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Как приготовить большую порцию кваса?

Время : 30 минут + настаивание

: 30 минут + настаивание Порций: 5 литров

Ингредиенты:

– 5,5 литра воды;

– 2 столовые ложки цикория;

– 200 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 2 столовые ложки меда;

– 3 чайные ложки сухих дрожжей;

– изюм.

Освежающий напиток от жары: смотрите видео

Приготовление: