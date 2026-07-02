2 июля, 18:13
Несколько бутылок кваса за один раз: с этим рецептом напиток всегда будет в холодильнике
Холодный квас – один из лучших способов спастись от жары. И главное – его приготовление не требует затрат денег, времени и усилий.
Домашний квас из цикория освежит даже тогда, когда за окном безжалостно палит солнце. Приготовьте сразу большую порцию напитка по рецепту ptashka_nadia.77, чтобы он всегда был в вашем холодильнике.
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Как приготовить большую порцию кваса?
- Время: 30 минут + настаивание
- Порций: 5 литров
Ингредиенты:
– 5,5 литра воды;
– 2 столовые ложки цикория;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 2 столовые ложки меда;
– 3 чайные ложки сухих дрожжей;
– изюм.
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Приготовление:
- В кипящую воду всыпьте цикорий, сахар и лимонную кислоту, после чего тщательно все перемешайте и оставьте жидкость остывать до приятно теплого состояния.
- По желанию добавьте немного меда, а затем перелейте полученную основу в вместительную пластиковую бутыль.
- Всыпьте сухие дрожжи, добавьте горсть немытого изюма, долейте оставшуюся теплую воду и, плотно закрыв емкость, энергично встряхните ее.
- Затем снимите крышку, прикройте горлышко марлей и поставьте бутыль на солнечное место примерно на четыре часа для активации брожения.
- После этого разлейте заквашенный напиток по пластиковым бутылкам, обязательно оставляя около десяти сантиметров свободного пространства до верха.
- Бросьте в каждую бутылку еще по три изюминки, плотно закрутите крышками и выдержите в комнате полтора часа, пока пластик не станет твердым от газа.
- В завершение переставьте квас в холодильник на 12–14 часов для полного созревания и охлаждения.