Вы полюбите его больше кофе: мятный чай с шоколадом – это точно хит сезона
- Мятный чай с шоколадом становится популярным напитком сезона.
- Сочетание мяты и шоколада в напитке является новинкой по сравнению с десертами.
Мята и шоколад – это дуэт, которым в десерте уже никого не удивишь. А вот в напитке – еще как!
Этот напиток станет для вас настоящим открытием. Вам точно захочется готовить его как можно чаще. 24 Канал советует попробовать это сочетание мяты и шоколада по рецепту портала "На пенсии".
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Рецепт мятного чая с шоколадом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 50 граммов темного шоколада;
– 2 чайные ложки черного чая;
– 150 миллилитров сливок;
– 2 чайные ложки сахара;
– мята по вкусу.
Приготовление:
В заварник положите мяту вместе со стеблями и добавьте сахар.
Досыпьте чай, залейте примерно 100 миллилитров чуть остывшего кипятка и оставьте настаиваться на 5 минут.
После этого долейте еще 100 миллилитров горячей воды и дайте настояться еще 5 минут.
Шоколад поломайте на небольшие кусочки.
В небольшой кастрюле или сотейнике нагрейте сливки, высыпьте к ним кусочки шоколада и начните размешивать венчиком.
Продолжайте нагревать, пока шоколад полностью не растворится в сливках.
Когда смесь станет однородной, снимите ее с плиты.
Через мелкое сито процедите мятный чай в шоколадную смесь, хорошо взбейте венчиком и разлейте напиток по чашкам.
Приятного аппетита!
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