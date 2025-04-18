Это быстро и легко: рецепт паски в хлебопечке – самая легкая пасхальная выпечка

Вариантов приготовления паски есть просто множество. Один из них – воспользоваться хлебопечкой, которая избавит от многих забот.

Паска в хлебопечке – это легко, быстро и без хлопот – именно то, что нужно во время праздничных приготовлений. Как приготовить пасхальную выпечку этим способом – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт паски в хлебопечке

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 50 миллилитров воды;

– 70 граммов изюма;

– 435 граммов муки;

– 4 столовые ложки сахара;

– 6 столовых ложек сливочного масла;

– пол чайной ложки соли;

– 2,5 чайной ложки сухих дрожжей;

– 4 яйца.

Приготовление:

Чтобы приготовить мягкую и пышную паску в хлебопечке, важно точно придерживаться инструкций. Для первого замешивания в форму хлебопечки вливаем воду, вбиваем яйца, добавляем часть просеянной муки (около 290 граммов), кладем сливочное масло и две столовые ложки сахара. Поверх добавляем 2 чайные ложки сухих дрожжей, закрываем крышку и выбираем режим замеса теста. Когда прозвучит первый сигнал, добавляем в тесто соль, остаток дрожжей и сахара, еще немного муки, ванильный сахар и изюм. Снова закрываем крышку и позволяем хлебопечке завершить процесс замешивания. После этого запускаем программу выпекания и ждем, пока паска будет полностью готова – румяная, ароматная и нежная внутри.

Чтобы результат был наилучшим: какую муку следует выбирать для паски.