18 апреля, 08:34
Это быстро и легко: рецепт паски в хлебопечке – самая легкая пасхальная выпечка
Вариантов приготовления паски есть просто множество. Один из них – воспользоваться хлебопечкой, которая избавит от многих забот.
Паска в хлебопечке – это легко, быстро и без хлопот – именно то, что нужно во время праздничных приготовлений. Как приготовить пасхальную выпечку этим способом – рассказывает 24 Канал.
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Рецепт паски в хлебопечке
- Время: 2 часа
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 50 миллилитров воды;
– 70 граммов изюма;
– 435 граммов муки;
– 4 столовые ложки сахара;
– 6 столовых ложек сливочного масла;
– пол чайной ложки соли;
– 2,5 чайной ложки сухих дрожжей;
– 4 яйца.
Приготовление:
- Чтобы приготовить мягкую и пышную паску в хлебопечке, важно точно придерживаться инструкций. Для первого замешивания в форму хлебопечки вливаем воду, вбиваем яйца, добавляем часть просеянной муки (около 290 граммов), кладем сливочное масло и две столовые ложки сахара.
- Поверх добавляем 2 чайные ложки сухих дрожжей, закрываем крышку и выбираем режим замеса теста.
- Когда прозвучит первый сигнал, добавляем в тесто соль, остаток дрожжей и сахара, еще немного муки, ванильный сахар и изюм.
- Снова закрываем крышку и позволяем хлебопечке завершить процесс замешивания.
- После этого запускаем программу выпекания и ждем, пока паска будет полностью готова – румяная, ароматная и нежная внутри.
Чтобы результат был наилучшим: какую муку следует выбирать для паски.