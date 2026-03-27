Новости Вкусно Салаты и закуски Этот салат заставит вас покупать пекинку килограммами: невероятный рецепт на каждый день
27 марта, 16:17
Этот салат заставит вас покупать пекинку килограммами: невероятный рецепт на каждый день

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат из пекинской капусты станет идеальным решением на каждый день.
  • Основные ингредиенты включают пекинскую капусту, огурец, вареные яйца, консервированную кукурузу, зелень, а заправка состоит из сметаны, горчицы, сока лимона, соли и перца.

Пекинская капуста – идеальная основа для вкусного салата. Добавляем несколько компонентов, перемешиваем –и шедевр уже на столе.

Этот салат из пекинской капусты имеет все шансы на то, чтобы стать вашим любимцем. Он прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов, но одновременно порадует невероятным результатом, убеждает портал "Господинька".

Как приготовить салат с пекинской капустой?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 250 граммов пекинки;
– 1 огурец;
– 3 вареных яйца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– зелень по вкусу;
заправка: 
– 3 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка сока лимона.

Идеальное сочетание / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

  1. Капусту шинкуем, яйца и огурец нарезаем кубиками.
  2. Мелко нарезаем зелень, кукурузу отцеживаем.
  3. Перемешиваем все ингредиенты.
  4. Смешиваем все ингредиенты для заправки, добавляем к салату и еще раз перемешиваем.

Как выбрать пекинскую капусту?

Прежде всего обращайте внимание на цвет и плотность кочана. Качественный овощ должен быть светло-зеленым или нежным салатовым, без темных пятен, точек или признаков увядания на листьях, подсказывает WP Kuchnia.

Сожмите кочан руками: он должен быть упругим и достаточно плотным. Если капуста слишком мягкая, это означает, что она или перезрела, или долго хранилась и потеряла свою сочность, а слишком рыхлый кочан указывает на то, что овощ еще не созрел и его вкус будет травянистым.

Выбирайте кочаны среднего размера, поскольку слишком большие экземпляры часто оказываются жесткими и сухими. Посмотрите на срез: он должен быть белым и свежим, без коричневого налета.

