Этот салат заставит вас покупать пекинку килограммами: невероятный рецепт на каждый день
- Салат из пекинской капусты станет идеальным решением на каждый день.
- Основные ингредиенты включают пекинскую капусту, огурец, вареные яйца, консервированную кукурузу, зелень, а заправка состоит из сметаны, горчицы, сока лимона, соли и перца.
Пекинская капуста – идеальная основа для вкусного салата. Добавляем несколько компонентов, перемешиваем –и шедевр уже на столе.
Этот салат из пекинской капусты имеет все шансы на то, чтобы стать вашим любимцем. Он прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов, но одновременно порадует невероятным результатом, убеждает портал "Господинька".
Как приготовить салат с пекинской капустой?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов пекинки;
– 1 огурец;
– 3 вареных яйца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– зелень по вкусу;
заправка:
– 3 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка сока лимона.
Идеальное сочетание / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Капусту шинкуем, яйца и огурец нарезаем кубиками.
- Мелко нарезаем зелень, кукурузу отцеживаем.
- Перемешиваем все ингредиенты.
- Смешиваем все ингредиенты для заправки, добавляем к салату и еще раз перемешиваем.
Как выбрать пекинскую капусту?
Прежде всего обращайте внимание на цвет и плотность кочана. Качественный овощ должен быть светло-зеленым или нежным салатовым, без темных пятен, точек или признаков увядания на листьях, подсказывает WP Kuchnia.
Сожмите кочан руками: он должен быть упругим и достаточно плотным. Если капуста слишком мягкая, это означает, что она или перезрела, или долго хранилась и потеряла свою сочность, а слишком рыхлый кочан указывает на то, что овощ еще не созрел и его вкус будет травянистым.
Выбирайте кочаны среднего размера, поскольку слишком большие экземпляры часто оказываются жесткими и сухими. Посмотрите на срез: он должен быть белым и свежим, без коричневого налета.
