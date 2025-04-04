И вид сказочный, и вкус божественный: как приготовить семгу в картофельной панировке

Обычно семга – это вкус праздника, но из нее можно приготовить вполне обычные блюда. Главное – добавить немного фантазии.

Эту семгу вы сможете приготовить при первой же возможности. Нужно не так много рыбы, а благодаря панировке она получится не только вкусной, но и сытной. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Пательня".

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Рецепт семги в картофельной панировке

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов филе семги;

– 2 картофеля;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки муки;

– соль и перец.

Приготовление:

Картофель варим и делаем пюре. Добавляем к нему яйцо и муку, перемешиваем. Рыбу нарезаем порционными кусками и засаливаем на 15 минут. Панируем рыбу картофельным пюре и обжариваем до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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