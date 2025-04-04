4 апреля, 08:35
И вид сказочный, и вкус божественный: как приготовить семгу в картофельной панировке
Обычно семга – это вкус праздника, но из нее можно приготовить вполне обычные блюда. Главное – добавить немного фантазии.
Эту семгу вы сможете приготовить при первой же возможности. Нужно не так много рыбы, а благодаря панировке она получится не только вкусной, но и сытной. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Пательня".
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Рецепт семги в картофельной панировке
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов филе семги;
– 2 картофеля;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки муки;
– соль и перец.
Приготовление:
- Картофель варим и делаем пюре.
- Добавляем к нему яйцо и муку, перемешиваем.
- Рыбу нарезаем порционными кусками и засаливаем на 15 минут.
- Панируем рыбу картофельным пюре и обжариваем до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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