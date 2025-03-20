Не шоколадом единым: как приготовить дубайский торт с фисташковой прослойкой
Дубайский шоколад стал настоящим гастрономическим трендом. Он покорил мир своей нежностью, насыщенным вкусом и утонченной текстурой. Но теперь в центре внимания не только этот шоколад, но и роскошные торты, вдохновленные восточными мотивами.
Этот шоколадно-фисташковый торт – настоящее произведение искусства, сообщает 24 Канал со ссылкой на kwestia smaku. Он имеет роскошный вид и непревзойденный вкус, а готовить совсем не сложно.
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Рецепт дубайского торта
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
Шоколадный торт:
– 2 яйца;
– 250 миллилитров кефира;
– 125 миллилитров масла;
– 200 граммов сахара;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 260 граммов пшеничной муки;
– 100 граммов какао;
– 2 чайные ложки соды;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки морской соли;
– 250 миллилитров заваренного растворимого кофе или кипятка.
Дубайский шоколад:
– 250 граммов теста фило;
– 100 граммов сливочного масла;
– 400 граммов фисташкового крема (подслащенного, несоленого);
– 1 чайная ложка тахини (по желанию).
Шоколадный крем:
– 250 миллилитров сливок 30%;
– 3 столовые ложки жидкого меда;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 3 плитки черного шоколада;
– 50 граммов сливочного масла;
– 200 миллилитров сливок 18%.
Дополнительно:
– фрукты для украшения.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Подготовьте форму диаметром 20 – 22 сантиметра.
- Выложите на дно бумагу для выпекания, закройте край, оставив бумагу выступать за пределы формы.
- В миске взбейте яйца, добавьте кефир, растительное масло, сахар и ванильный сахар. Перемешайте венчиком.
- Добавьте пшеничную муку, какао, пищевую соду, разрыхлитель и морскую соль.
- Перемешайте венчиком до однородности. Постепенно вливайте горячий кофе, помешивая, пока не образуется однородное тесто.
- Вылейте смесь в форму и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте 40 – 45 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить сухой. Выньте из духовки и оставьте охлаждаться.
- Достаньте пирог из формы и разрежьте на 4 слоя.
- Сохраните крошки для украшения.
- Тесто фило нарежьте тончайшими полосками. Растопите сливочное масло в большой сковороде на медленном огне. Добавьте нарезанное тесто и перемешайте.
- Обжарьте до золотистого цвета и хрустящей корочки, после чего снимите с огня.
- Переложите тесто фило в большую миску и смешайте с фисташковым кремом (и тахини, если используете).
- Поделите начинку на 3 части и равномерно выложите на слои торта. Поставьте в холодильник.
- В кастрюле доведите 30% сливки до кипения вместе с медом и солью. Снимите с огня, добавьте измельченный шоколад и помешивайте, пока он полностью не растворится.
- Добавьте сливочное масло и снова перемешайте. Наконец, влейте сливки и хорошо размешайте.
- Оставьте крем на 1 – 2 часа, пока он не загустеет настолько, чтобы его можно было равномерно распределить по торту ножом.
- Покройте торт кремом и поставьте в холодильник минимум на 1 – 2 часа.
- Украсьте бока измельченными крошками шоколадного бисквита, а сверху выложите фрукты.
- Перед подачей нарежьте торт острым ножом на порции.
Приятного аппетита!
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