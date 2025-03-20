Не шоколадом единым: как приготовить дубайский торт с фисташковой прослойкой

Дубайский шоколад стал настоящим гастрономическим трендом. Он покорил мир своей нежностью, насыщенным вкусом и утонченной текстурой. Но теперь в центре внимания не только этот шоколад, но и роскошные торты, вдохновленные восточными мотивами.

Этот шоколадно-фисташковый торт – настоящее произведение искусства, сообщает 24 Канал со ссылкой на kwestia smaku. Он имеет роскошный вид и непревзойденный вкус, а готовить совсем не сложно.

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Рецепт дубайского торта

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

Шоколадный торт:

– 2 яйца;

– 250 миллилитров кефира;

– 125 миллилитров масла;

– 200 граммов сахара;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 260 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов какао;

– 2 чайные ложки соды;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки морской соли;

– 250 миллилитров заваренного растворимого кофе или кипятка.

Дубайский шоколад:

– 250 граммов теста фило;

– 100 граммов сливочного масла;

– 400 граммов фисташкового крема (подслащенного, несоленого);

– 1 чайная ложка тахини (по желанию).

Шоколадный крем:

– 250 миллилитров сливок 30%;

– 3 столовые ложки жидкого меда;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 3 плитки черного шоколада;

– 50 граммов сливочного масла;

– 200 миллилитров сливок 18%.

Дополнительно:

– фрукты для украшения.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму диаметром 20 – 22 сантиметра. Выложите на дно бумагу для выпекания, закройте край, оставив бумагу выступать за пределы формы. В миске взбейте яйца, добавьте кефир, растительное масло, сахар и ванильный сахар. Перемешайте венчиком. Добавьте пшеничную муку, какао, пищевую соду, разрыхлитель и морскую соль. Перемешайте венчиком до однородности. Постепенно вливайте горячий кофе, помешивая, пока не образуется однородное тесто. Вылейте смесь в форму и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 40 – 45 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить сухой. Выньте из духовки и оставьте охлаждаться. Достаньте пирог из формы и разрежьте на 4 слоя. Сохраните крошки для украшения. Тесто фило нарежьте тончайшими полосками. Растопите сливочное масло в большой сковороде на медленном огне. Добавьте нарезанное тесто и перемешайте. Обжарьте до золотистого цвета и хрустящей корочки, после чего снимите с огня. Переложите тесто фило в большую миску и смешайте с фисташковым кремом (и тахини, если используете). Поделите начинку на 3 части и равномерно выложите на слои торта. Поставьте в холодильник. В кастрюле доведите 30% сливки до кипения вместе с медом и солью. Снимите с огня, добавьте измельченный шоколад и помешивайте, пока он полностью не растворится. Добавьте сливочное масло и снова перемешайте. Наконец, влейте сливки и хорошо размешайте. Оставьте крем на 1 – 2 часа, пока он не загустеет настолько, чтобы его можно было равномерно распределить по торту ножом. Покройте торт кремом и поставьте в холодильник минимум на 1 – 2 часа. Украсьте бока измельченными крошками шоколадного бисквита, а сверху выложите фрукты. Перед подачей нарежьте торт острым ножом на порции.

Приятного аппетита!

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