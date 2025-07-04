Им наслаждались еще наши предки: как приготовить квас из свеклы – рецепт сквозь века
- Свекольный квас – это напиток, которым наслаждались еще наши предки.
- Он требует всего двух ингредиентов и приятно удивит вкусом.
Этот напиток станет утешением в жаркие летние дни. Тем более, что это не просто квас, а прикосновение к нашей истории.
В этом напитке прекрасно все: давняя история, легкость исполнения и неповторимый вкус. 24 Канал предлагает спасти себя от жары с рецептом портала "Аутентичная Украина".
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Рецепт свекольного кваса
- Время: 3 – 5 дней
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов свеклы;
– 200 граммов сахара;
– вода.
Приготовление:
Свеклу тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Заполните подготовленную банку свеклой примерно на две трети объема.
Добавьте к свекольной массе сахар. По старинным рецептам можно также положить несколько ржаных сухарей - это ускорит процесс брожения.
Залейте содержимое банки охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на несколько сантиметров.
Накройте банку марлей, сложенной в несколько слоев, и оставьте при комнатной температуре настаиваться на 3 – 5 суток.
Как только появится легкая пена на поверхности, это означает, что свекольный квас готов к употреблению.
Приятного аппетита!
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