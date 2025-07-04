Им наслаждались еще наши предки: как приготовить квас из свеклы – рецепт сквозь века

Этот напиток станет утешением в жаркие летние дни. Тем более, что это не просто квас, а прикосновение к нашей истории.

В этом напитке прекрасно все: давняя история, легкость исполнения и неповторимый вкус. 24 Канал предлагает спасти себя от жары с рецептом портала "Аутентичная Украина". К теме Даже дети забудут о газировке: готовим малиновый квас – наслаждение в каждом глотке Рецепт свекольного кваса Время : 3 – 5 дней

: 3 – 5 дней Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов свеклы;

– 200 граммов сахара;

– вода. Приготовление: Свеклу тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Заполните подготовленную банку свеклой примерно на две трети объема. Добавьте к свекольной массе сахар. По старинным рецептам можно также положить несколько ржаных сухарей - это ускорит процесс брожения. Залейте содержимое банки охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на несколько сантиметров. Накройте банку марлей, сложенной в несколько слоев, и оставьте при комнатной температуре настаиваться на 3 – 5 суток. Как только появится легкая пена на поверхности, это означает, что свекольный квас готов к употреблению. Приятного аппетита! Перед ним не устоит никто: рецепт классического американского бургера.