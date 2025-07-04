Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Им наслаждались еще наши предки: как приготовить квас из свеклы – рецепт сквозь века
4 июля, 21:22
2

Им наслаждались еще наши предки: как приготовить квас из свеклы – рецепт сквозь века

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Свекольный квас – это напиток, которым наслаждались еще наши предки.
  • Он требует всего двух ингредиентов и приятно удивит вкусом.

Этот напиток станет утешением в жаркие летние дни. Тем более, что это не просто квас, а прикосновение к нашей истории.

В этом напитке прекрасно все: давняя история, легкость исполнения и неповторимый вкус. 24 Канал предлагает спасти себя от жары с рецептом портала "Аутентичная Украина".

К теме Даже дети забудут о газировке: готовим малиновый квас – наслаждение в каждом глотке

Рецепт свекольного кваса

  • Время: 3 – 5 дней
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов свеклы;
– 200 граммов сахара;
– вода.

Приготовление:

  1. Свеклу тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Заполните подготовленную банку свеклой примерно на две трети объема.

  2. Добавьте к свекольной массе сахар. По старинным рецептам можно также положить несколько ржаных сухарей - это ускорит процесс брожения.

  3. Залейте содержимое банки охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на несколько сантиметров.

  4. Накройте банку марлей, сложенной в несколько слоев, и оставьте при комнатной температуре настаиваться на 3 – 5 суток.

  5. Как только появится легкая пена на поверхности, это означает, что свекольный квас готов к употреблению.

Приятного аппетита!

Перед ним не устоит никто: рецепт классического американского бургера.