Такие вкусные сырники не каждый шеф приготовит: простой рецепт любимого завтрака

Сырники один из любимых завтраков, ведь это так просто и вкусно! А если знать несколько секретов, то даже такое блюдо можно превратить в произведение кулинарного искусства.

Если совсем немного постараться, то привычные сырники будут смаковать как блюдо высочайшего уровня. Главное – доверять рецепту и не бояться экспериментов, советует портал "Господинька".

Как приготовить вкусные сырники?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов сыра;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли;

– щепотка ванилина;

– 2 столовые ложки муки; для соуса:

– 300 граммов сметаны;

– 3 столовые ложки сахара.

Любимый завтрак без стресса и усилий / Фото Freepik

Приготовление:

Тщательно соедините все компоненты для сырников и оставьте массу отдохнуть на 15 минут. Сформируйте заготовки на припорошенной мукой поверхности. Обжарьте изделия на сливочном масле до появления аппетитной золотистой корочки. Для заливки соедините сметану с сахаром и прогрейте на среднем огне до момента закипания. Залейте обжаренные сырники полученным соусом и дайте им настояться в течение нескольких часов для максимальной нежности – так блюдо будет смаковать идеально, поэтому лучше эти сырники делать вечером.

Как можно улучшить соус?

Можно добавить к сметане щепотку ванильного сахара или семян натуральной ванили – это создаст эффект изысканного десерта. Также отличным решением будет добавить немного натертой цедры лимона или апельсина непосредственно во время прогревания, чтобы придать массе легкой цитрусовой свежести, советует Beszamel.

Если вы хотите достичь более глубокого и карамельного привкуса, попробуйте заменить часть белого сахара на тростниковый или добавить ложку меда.

Для любителей пряностей идеально подойдет щепотка корицы или молотого кардамона, которые сделают соус идеальным дополнением к горячим сырникам.

Кроме того, в соус можно вмешать горсть предварительно распаренного изюма или сублимированных ягод, что придаст приятной текстуры и легкой кислинки. Если же вы предпочитаете более сливочные варианты, добавьте к сметане небольшой кусочек масла или немного жирных сливок во время закипания для бархатной консистенции.

Что еще вкусненького приготовить?