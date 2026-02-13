Шаурма – это всегда о легкости приготовления и замечательный вкус, ведь так просто совместить любимые ингредиенты. Как быстро сделать себе сытный перекус – рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить диетическую шаурму с курицей?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 180 граммов запеченного куриного филе;

– 100 граммов нашинкованной капусты;

– половина болгарского перца (нарезаем соломкой);

– 1 соленый огурец (нарезаем соломкой);

– 6 столовых ложек греческого йогурта;

– 1 чайная ложка острой горчицы;

– 1 зубчик чеснока;

– укроп, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала подготовьте овощи и мясо, измельчив курицу, капусту, болгарский перец и свежий огурец аккуратной удлиненной соломкой. Для заправки соедините натуральный йогурт с горчицей, добавив выжатый чеснок, мелко нарезанный укроп, щепотку соли и молотый перец. Основную массу полученного соуса равномерно распределите по поверхности лаваша, оставив 1 – 2 ложки, чтобы полить начинку сверху. Начните собирать ролл, выкладывая ингредиенты слоями: сначала слой капусты, затем куриное мясо, полоски перца и огурца. Полейте овощи остатками соуса для большей сочности. После этого максимально плотно заверните лаваш, обязательно подгибая края внутрь, чтобы начинка не выпадала. Финальный этап – обжаривание на хорошо разогретой сухой сковородке без масла. Держите лаваш по 1 –1,5 минуты с каждой стороны, кладя его сначала швом вниз, чтобы он надежно зафиксировался.

Так легко и вкусно / Фото Pixabay

Как приготовить шаурму с бужениной?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов буженины;

– 100 граммов капусты;

– 50 граммов моркови;

– 50 граммов сыра;

– 2 лаваша;

– 2 столовые ложки соуса ткемали;

– 2 столовые ложки майонеза или сметаны.

Приготовление:

Нарежьте буженину аккуратной соломкой, мелко нашинкуйте капусту, а морковь и сыр измельчите с помощью терки. Когда нарезка готова, разверните лист лаваша и равномерно смажьте его пикантным соусом ткемали, который придаст блюду характерной кислинки. Следующим шагом выложите начинку, чередуя слои капусты, моркови, мяса и тертого сыра. Чтобы рулет был сочным, добавьте сверху немного майонеза или сметаны. После этого осторожно, но максимально плотно заверните лаваш в форме рулета, подгибая края, чтобы зафиксировать все ингредиенты внутри. Завершите приготовление обжариванием на разогретой сковородке с небольшим количеством масла или на гриле.

Как сделать шаурму из блинов?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто на блины:

– 2 куриных яйца;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки сахара;

– 1 стакан муки;

– 1,5 стакана молока;

– 1 столовая ложка растительного масла;

начинка:

– 1 куриное филе;

– 100 граммов листьев салата;

– 1 помидор;

соус:

– 4 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Для начала приготовьте куриное филе, отварив или обжарив его до готовности. Тесто для блинов замесите, соединив яйца, соль, сахар, муку и постепенно вливая молоко с растопленным сливочным маслом до однородности. Дайте массе отдохнуть 20 минут, при необходимости откорректируйте густоту молоком и пожарите тонкие золотистые блины по 2 минуты с одной стороны и 1 минуту с другой. Для начинки смешайте сметану с горчицей и солью, а курицу и томаты нарежьте ломтиками. На каждый блинчик выложите лист салата, соус, кусочки овощей и мяса. Сформируйте плотные рулетики, слегка прогрейте их на сковородке гриль и подавайте, разрезав наискосок для эффектного вида.

