Шаурма – це завжди про легкість приготування та чудовий смак, адже так просто поєднати улюблені інгредієнти. Як швидко зробити собі ситний перекус – розповідає портал Cookpad.

Як приготувати дієтичну шаурму з куркою?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 180 грамів запеченого курячого філе;

– 100 грамів нашаткованої капусти;

– половина болгарського перцю (нарізаємо соломкою);

– 1 солоний огірок (нарізаємо соломкою);

– 6 столових ложок грецького йогурту;

– 1 чайна ложка гострої гірчиці;

– 1 зубчик часнику;

– кріп, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Спочатку підготуйте овочі та м'ясо, подрібнивши курку, капусту, болгарський перець і свіжий огірок акуратною подовженою соломкою. Для заправки з'єднайте натуральний йогурт з гірчицею, додавши вичавлений часник, дрібно нарізаний кріп, дрібку солі та мелений перець. Основну масу отриманого соусу рівномірно розподіліть по поверхні лаваша, залишивши 1 – 2 ложки, щоб полити начинку зверху. Почніть збирати рол, викладаючи інгредієнти шарами: спочатку шар капусти, потім куряче м'ясо, смужки перцю та огірка. Полийте овочі залишками соусу для більшої соковитості. Після цього максимально щільно загорніть лаваш, обов'язково підгинаючи краї всередину, щоб начинка не випадала. Фінальний етап – обсмажування на добре розігрітій сухій сковорідці без олії. Тримайте лаваш по 1 –1,5 хвилини з кожної сторони, кладучи його спочатку швом донизу, щоб він надійно зафіксувався.

Так легко та смачно / Фото Pixabay

Як приготувати шаурму з бужениною?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів буженини;

– 100 грамів капусти;

– 50 грамів моркви;

– 50 грамів сиру;

– 2 лаваші;

– 2 столові ложки соусу ткемалі;

– 2 столові ложки майонезу або сметани.

Приготування:

Наріжте буженину акуратною соломкою, дрібно нашаткуйте капусту, а моркву та сир подрібніть за допомогою тертки. Коли нарізка готова, розгорніть лист лаваша та рівномірно змастіть його пікантним соусом ткемалі, який додасть страві характерної кислинки. Наступним кроком викладіть начинку, чергуючи шари капусти, моркви, м'яса та тертого сиру. Щоб рулет був соковитим, додайте зверху трохи майонезу або сметани. Після цього обережно, але максимально щільно загорніть лаваш у формі рулету, підгинаючи краї, щоб зафіксувати всі інгредієнти всередині. Завершіть приготування обсмажуванням на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії або на грилі.

Як зробити шаурму з млинців?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто на млинці:

– 2 курячі яйця;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки цукру;

– 1 склянка борошна;

– 1,5 склянки молока;

– 1 столова ложка олії;

начинка:

– 1 куряче філе;

– 100 грамів листя салату;

– 1 помідор;

соус:

– 4 столові ложки сметани;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– сіль до смаку.

Приготування:

Для початку приготуйте куряче філе, відваривши або обсмаживши його до готовності. Тісто для млинців замісіть, з’єднавши яйця, сіль, цукор, борошно та поступово вливаючи молоко з розтопленим вершковим маслом до однорідності. Дайте масі відпочити 20 хвилин, за потреби відкоригуйте густоту молоком і посмажте тонкі золотисті млинці по 2 хвилини з одного боку та 1 хвилину з іншого. Для начинки змішайте сметану з гірчицею та сіллю, а курку й томати наріжте скибочками. На кожен млинець викладіть лист салату, соус, шматочки овочів та м’яса. Сформуйте щільні рулетики, злегка прогрійте їх на сковорідці гриль та подавайте, розрізавши навскіс для ефектного вигляду.

