Вам навіть не доведеться вмикати духовку – це печиво потребує не лише мінімальних затрат грошей, а й часу. Його можна готувати хоч кожного дня і більше ніколи не турбуватися про смаколики до чаю, розповідає Pysznosci.

Як приготувати домашнє печиво на сковороді?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 чайна ложка оцту;

– 3 столові ложки води;

– 150 грамів борошна;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– олія;

– мед та кокосова стружка до смаку.

Смак затишку / Фото "Смачні та прості рецепти"

Приготування:

Спершу ретельно збийте яйце з дрібкою солі, звичайним та ванільним цукром, після чого введіть у масу розм’якшене вершкове масло. Далі додайте воду та оцет, добре все перемішуючи. Окремо підготуйте суху базу: поєднайте просіяне борошно з кукурудзяним крохмалем і розпушувачем, а потім поступово з’єднайте ці компоненти з рідкою сумішшю. Замісіть еластичне тісто і залиште його під серветкою на кілька хвилин, щоб воно "відпочило". Розкачайте готову масу в тонке полотно та розділіть його на невеликі квадрати. Обсмажуйте отримані заготовки на розігрітій пательні з великою кількістю олії до появи золотистої скоринки з обох сторін. Готове печиво обов’язково викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати залишки жиру. Для фінального штриха змастіть теплі вироби медом і притрусіть кокосовою стружкою.

На що звернути особливу увагу?

Печиво повинно бути не лише смачним, а й пухким та "шаруватим". Досягнути цього легко – розкачуйте його максимально тонко, буквально до напівпрозорості, радить Beszamel.

Завдяки оцту та крохмалю воно буде легко пузиритися – і ви отримаєте ідеальний результат.

