Не надо выпекания, и результат будет лучше магазинного: легкий рецепт торта "Сникерс"
Этот торт обожают как взрослые, так и дети. Его вкус максимально близок к популярному батончику, а приготовление не требует сложных манипуляций или усилий.
Все обожают торты, для которых не нужно выпечки, а когда речь заходит о любимом "Сникерс" – то немедленно ищут время, чтобы он снова оказался в холодильнике. 24 Канал предлагает обязательно сохранить этот рецепт, который гарантированно подарит желаемый результат.
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Рецепт торта "Сникерс"
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 650 миллилитров молока;
– 2 упаковки ванильного пудинга;
– 1/2 стакана сахарной пудры;
– 100 граммов сливочного масла;
– 250 грамм сгущенного молока;
– 80 грамм арахиса;
– 440 грамм печенья, смоченного в молоке;
– 100 грамм шоколада;
– 5 столовых ложек сливок 30%.
Приготовление:
- В кастрюлю влейте молоко и добавьте два пакета ванильного пудинга, следуя указаниям на упаковке. Далее введите сахарную пудру и сливочное масло, нарезанное кубиками. Помешивайте смесь, пока она не станет однородной и гладкой – важно, чтобы в ней не осталось ни одного комочка.
- Вместо классического пудинга можно воспользоваться уже готовым кремом-пудингом. Поскольку в подобных смесях обычно уже есть сахар, советуем добавлять пудру постепенно – попробуйте, чтобы не переборщить со сладостью.
- Для второй части крема смешайте сгущенку с арахисом. Хотите необычный акцент? Попробуйте использовать соленый арахис – он интересно контрастирует со сладким вкусом.
- Когда обе массы готовы, переходите к основе из печенья. Выстелите форму пергаментом для выпечки. Окуните печенье в молоко (буквально на мгновение, чтобы не размокло полностью) и выложите на дно формы плотным слоем.
- Затем чередуйте слои: сначала пудинг, далее – смесь сгущенного молока с орехами, сверху снова печенье. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты. Последним слоем должно быть печенье.
- Растопите плитку черного шоколада (примерно 100 граммов) на водяной бане и полейте им верхний слой десерта. Для украшения можно добавить немного арахиса сверху.
- Самый сложный этап – дождаться, пока торт остынет. Поставьте его в холодильник минимум на 4 часа, а еще лучше – оставьте на ночь.
Приятного аппетита!
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