Не надо выпекания, и результат будет лучше магазинного: легкий рецепт торта "Сникерс"

Этот торт обожают как взрослые, так и дети. Его вкус максимально близок к популярному батончику, а приготовление не требует сложных манипуляций или усилий.

Все обожают торты, для которых не нужно выпечки, а когда речь заходит о любимом "Сникерс" – то немедленно ищут время, чтобы он снова оказался в холодильнике. 24 Канал предлагает обязательно сохранить этот рецепт, который гарантированно подарит желаемый результат.

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Рецепт торта "Сникерс"

Время : 20 минут + застывание

: 20 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 650 миллилитров молока;

– 2 упаковки ванильного пудинга;

– 1/2 стакана сахарной пудры;

– 100 граммов сливочного масла;

– 250 грамм сгущенного молока;

– 80 грамм арахиса;

– 440 грамм печенья, смоченного в молоке;

– 100 грамм шоколада;

– 5 столовых ложек сливок 30%.

Приготовление:

В кастрюлю влейте молоко и добавьте два пакета ванильного пудинга, следуя указаниям на упаковке. Далее введите сахарную пудру и сливочное масло, нарезанное кубиками. Помешивайте смесь, пока она не станет однородной и гладкой – важно, чтобы в ней не осталось ни одного комочка. Вместо классического пудинга можно воспользоваться уже готовым кремом-пудингом. Поскольку в подобных смесях обычно уже есть сахар, советуем добавлять пудру постепенно – попробуйте, чтобы не переборщить со сладостью. Для второй части крема смешайте сгущенку с арахисом. Хотите необычный акцент? Попробуйте использовать соленый арахис – он интересно контрастирует со сладким вкусом. Когда обе массы готовы, переходите к основе из печенья. Выстелите форму пергаментом для выпечки. Окуните печенье в молоко (буквально на мгновение, чтобы не размокло полностью) и выложите на дно формы плотным слоем. Затем чередуйте слои: сначала пудинг, далее – смесь сгущенного молока с орехами, сверху снова печенье. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты. Последним слоем должно быть печенье. Растопите плитку черного шоколада (примерно 100 граммов) на водяной бане и полейте им верхний слой десерта. Для украшения можно добавить немного арахиса сверху. Самый сложный этап – дождаться, пока торт остынет. Поставьте его в холодильник минимум на 4 часа, а еще лучше – оставьте на ночь.

Приятного аппетита!

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