Таких пышных галушек вы не видели в жизни: секрет от опытных хозяек

Картофельные клецки - это просто, бюджетно и невероятно вкусно. А еще они станут настоящим спасением в период поста.

Галушки станут идеальным решением для любой трапезы. Они не требуют усилий или сложных ингредиентов, но всегда дарят идеальный результат. Главное – знать несколько секретов, рассказывает Shuba.

Интересно Большинство хозяек гасят соду неправильно: что надо знать, чтобы выпечка выросла и была пышной

Как сделать рыхлые клецки?

Главной причиной "резиновой" текстуры картофельных клецок является избыток крахмала. Чтобы всегда придерживаться идеальной пропорции без веса, воспользуйтесь проверенным методом: разровняйте толченый картофель в кастрюле, разделите его ножом на четыре равные части и выньте одну четверть.

В свободное место насыпьте столько крахмала, чтобы он сравнялся с поверхностью картофеля, после чего верните вынутую массу обратно и добавьте яйцо.

Шедевр может быть простым / Фото "Аутентичная Украина"

Кроме правильных пропорций, критически важно не переборщить с вымешиванием. Тесто нужно соединять очень быстро и деликатно, только до момента, пока ингредиенты перемешаются. Если делать это слишком долго и интенсивно, крахмал активизируется, делая массу вязкой и плотной, что после варки неизбежно превратит нежное блюдо в твердые комки.

Процесс варки также требует внимания: галушки должны свободно плавать в большом количестве едва кипящей воды. Не стоит бросать в кастрюлю слишком много штук одновременно, ведь это резко снижает температуру воды, из-за чего тесто становится липким.

Готовьте их небольшими порциями и вынимайте сразу, как только они всплывут на поверхность, чтобы сохранить их воздушную и мягкую структуру.

А теперь наслаждаемся любимыми клецками по рецепту портала Cookpad.

Как приготовить вкусные клецки?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов сыра;

– 250 граммов отварного картофельного пюре;

– 250 граммов муки;

– 1 яйцо;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Для приготовления основы соедините творог с размятым отварным картофелем, добавьте яйцо, муку и соль. Замесите мягкую массу, которая может оставаться слегка липкой - это признак того, что вы не перегрузили тесто мукой и блюдо получится нежным. Притрусите стол мукой, чтобы тесто не приставало, и сформируйте из него аккуратные небольшие шарики или нарежьте массу на порционные кусочки. В кастрюле вскипятите воду, подсолите ее и осторожно опустите туда заготовки, слегка помешивая деревянной лопаткой, чтобы они не прилипли ко дну. Как только клецки поднимутся на поверхность, проварите их еще в течение двух минут. Готовое блюдо лучше всего подавать к столу сразу, пока оно горячее, дополнив порцию свежей сметаной или густым натуральным йогуртом без добавок.

Какие рецепты вспомнить?