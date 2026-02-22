Если есть фарш, но стоять у плиты и жарить котлеты не хочется, куда более простое решение. Включаем духовку, немного колдуем – и сочное мясо уже готово к подаче, рассказывает портал "Господинька".

Как запечь вкусные котлеты из фарша?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша;

– 1 лук;

– 3 ломтика сухого хлеба;

– 150 миллилитров молока или воды;

– соль и перец по вкусу;

дополнительно:

– 3 столовые ложки кетчупа;

– 1 маринованный лук;

– 1 маринованный огурец;

– 120 граммов твердого сыра.

Вкус, который захочется повторить / Фото "Господинька"

Приготовление:

Хлеб замачиваем в молоке или воде. Мясо пропускаем через мясорубку вместе с луком. Фарш солим, перчим и взбиваем 10 раз. Ставим на несколько минут в холодильник, чтобы все вкусы хорошо соединились. Формируем котлеты, поливаем кетчупом, посыпаем маринованным луком и огурцом. Наверх выкладываем сыр. Запекаем 25 – 30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Как выбрать качественный фарш?

В идеале стоит выбрать кусок мяса и попросить его смолоть прямо перед вами. Так вы точно будете уверены в качестве продукта, рассказывает портал Fajne gotowanie.

Если же такой возможности нет, хорошо осмотрите цвет. кисний говяжий фарш должен быть ярко-красным, свиной - розовым, а куриный - нежно-розовым. Избегайте мяса с серым или зеленоватым оттенком, это признак окисления и размножения бактерий.

Также запомните, что фарш должен быть однородным, а не превращенным в кашу. Если в лотке много жидкости, это может означать, что мясо было предварительно заморожено или в него добавили воду для увеличения веса.

