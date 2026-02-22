Якщо є фарш, але стояти біля плити і смажити котлети не хочеться, куди простіше рішення. Вмикаємо духовку, трішки чаклуємо – і соковите мʼясо вже готове до подачі, розповідає портал "Господинька".
Як запекти смачні котлети з фаршу?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу;
– 1 цибуля;
– 3 скибочки сухого хліба;
– 150 мілілітрів молока або води;
– сіль та перець до смаку;
додатково:
– 3 столові ложки кетчупу;
– 1 маринована цибуля;
– 1 маринований огірок;
– 120 грамів твердого сиру.
Смак, який захочеться повторити / Фото "Господинька"
Приготування:
- Хліб замочуємо у молоці або воді.
- Мʼясо пропускаємо через мʼясорубку разом з цибулею.
- Фарш солимо, перчимо та підбиваємо 10 разів. Ставимо на кілька хвилин у холодильник, щоб усі смаки добре поєдналися.
- Формуємо котлети, поливаємо кетчупом, посипаємо маринованою цибулею та огірком.
- Наверх викладаємо сир.
- Запікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Як вибрати якісний фарш?
В ідеалі варто вибрати шматок мʼяса та попросити його змолоти просто перед вами. Так ви точно будете впевнені у якості продукту, розповідає портал Fajne gotowanie.
Якщо ж такої можливості немає, добре огляньте колір. кісний яловичий фарш має бути яскраво-червоним, свинячий — рожевим, а курячий — ніжно-рожевим. Уникайте м'яса з сірим або зеленкуватим відтінком, це ознака окислення та розмноження бактерій.
Також запамʼятайте, що фарш повинен бути однорідним, а не перетвореним на кашу. Якщо в лотку забагато рідини, це може означати, що м'ясо було попередньо заморожене або в нього додали воду для збільшення ваги.
