Легкость, воздушная структура и нежный крем – это именно то сочетание, которое мы постоянно ждем в десертах. "Лебединый пух" не просто соответствует этим качествам, но и позволяет получить этот результат практически без усилий, рассказывает портал "Смакуем".

Как приготовить торт "Лебединый пух"?

Время : 30 минут + пропитка

: 30 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– щепотка соли;

– 80 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 40 миллилитров молока;

– 40 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

крем:

– 500 миллилитров сметаны;

– 300 миллилитров сгущенного молока;

– 24 загустителя для сметаны.

Идеальное решение к чаепитию / Фото "Смак"

Приготовление:

Для достижения идеального результата важно заранее выставить все продукты на стол, чтобы они приобрели одинаковую комнатную температуру. Начните с яиц: взбейте их с солью, сахаром и ванилью до состояния густой, невесомой светлой пены. После этого осторожно введите молоко и масло, стараясь не разрушить воздушную структуру смеси. На следующем этапе соедините просеянную муку с разрыхлителем и порционно добавляйте к яичной основе. Перемешивайте массу очень деликатно, плавными движениями, чтобы будущий бисквит получился пористым и хорошо поднялся. Готовое тесто перелейте на противень, покрытый пергаментной бумагой, и разровняйте его по всей поверхности тонким слоем. Выпекайте основу до легкой золотистости и упругости. После приготовления дайте коржу полностью остыть. Для крема взбейте сметану с загустителем до устойчивых пиков, а затем постепенно подмешивайте сгущенное молоко, регулируя вкус на свое усмотрение. Готовая масса должна быть одновременно нежной и стабильной. Разделите охлажденный бисквит на равные части. Каждый слой, а также бока и верх торта обильно смажьте сметанным кремом. Чтобы десерт стал максимально сочным и нежным, оставьте его в холодильнике на несколько часов для полной пропитки.

Как придать крему "пломбирности"?

Чтобы сметанный крем превратился в настоящий пломбир', добавьте к нему немного сливочного сыра и натуральную ваниль. Сливочный сыр уберет лишнюю кислинку сметаны, придаст крему плотности и того самого привкуса мороженого, рассказывает портал Smakosze.

На 500 миллилитров сметаны нужно примерно 150 – 200 граммов маскарпоне или Филадельфии. Взбивайте все с сахарной пудрой, тогда структура крема будет более гладкой.

