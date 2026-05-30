Самые пухлые оладьи с нотками цитрусовых: начинать день надо с такого завтрака

Панкейки или оладьи – это всегда о хорошем начале дня. Рыхлое тесто и любимое сладкое дополнение точно сделают ваш день.

Этот вариант вечной классики поразит вас своей нежностью и особым фруктовым акцентом. Не забудьте любимое варенье или сгущенное молоко, чтобы получить от завтрака максимум эмоций, рассказывает yanni.cooking.

Читайте также Проще "Оливье", но в разы вкуснее: наслаждаемся салатом "Маричка"

Как приготовить панкейки с цитрусовыми нотками?

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– 300 граммов рикотты;

– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока + цедра с половинки лимона;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 70 граммов муки;

– 6 граммов разрыхлителя;

– щепотка соли;

– сливочное масло для жарки.

Этот рецепт повторяй хоть каждый день: смотрите видео

Приготовление: