Этот вариант вечной классики поразит вас своей нежностью и особым фруктовым акцентом. Не забудьте любимое варенье или сгущенное молоко, чтобы получить от завтрака максимум эмоций, рассказывает yanni.cooking.
Как приготовить панкейки с цитрусовыми нотками?
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 300 граммов рикотты;
– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока + цедра с половинки лимона;
– 50 граммов кукурузного крахмала;
– 70 граммов муки;
– 6 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли;
– сливочное масло для жарки.
Этот рецепт повторяй хоть каждый день: смотрите видео
Приготовление:
- В глубокой миске тщательно взбейте яйца с обычным сахаром, после чего добавьте к массе сыр рикотта, свежевыжатый лимонный сок и мелко натертую цедру, вымешивая все до абсолютной однородности.
- Далее всыпьте кукурузный или картофельный крахмал, пшеничную муку, разрыхлитель и щепотку соли, чтобы замесить нежное, достаточно густое, но не жидкое тесто, которое должно медленно и трудно сползать с ложки.
- Готовую массу аккуратно выкладывайте порционными ложками на хорошо разогретую сковороду, смазанную небольшим количеством сливочного или растительного масла.
- Обжаривайте блины на минимальном огне под закрытой крышкой примерно по три минуты с каждой стороны, пока на поверхности не появится аппетитная золотистая корочка.