Король салатов: готовим классический "Цезарь" – он покоряет всех
Салат "Цезарь" одна из главных звезд итальянской кухни. Он давно стал любимчиком по всему миру, и уметь готовить его классический вариант должен каждый.
Необязательно ждать праздника, чтобы насладиться любимым салатом "Цезарь". Классический вариант с курицей вполне можно воспроизводить хоть каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie.
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Рецепт салата "Цезарь" с курицей
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 больших куриных филе;
– 1 большая головка салата Ромен (390 граммов);
– 10 штук помидоров черри;
– 5 столовых ложек тертого пармезана;
– 3 больших ломтика хлеба;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– специи: соль, перец, прованские травы, измельченный чеснок – по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте небольшими кусками, приправьте солью и перцем, выложите на горячую сковороду-гриль.
- Обжаривайте мясо со всех сторон до образования аппетитной корочки, после чего оставьте остывать.
- Когда мясо станет холодным, нарежьте его более крупными кубиками и переложите в глубокую миску.
- Салат ромен промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками, добавьте к курице.
- Хлеб порежьте крупными кубиками, поджарьте на сковороде с ложкой оливкового масла, добавив измельченный зубчик чеснока.
- После подрумянивания гренки остудите и добавьте к салату.
- Помойте помидоры, разрежьте их пополам и смешайте с остальными ингредиентами.
- Смешайте майонез, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец в отдельной посудине – этим соусом заправьте салат.
- Сверху обильно посыпьте тертым сыром.
Приятного аппетита!
Он просто изумительный: торт со вкусом мороженого без выпекания.