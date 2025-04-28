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28 апреля, 10:50
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Король салатов: готовим классический "Цезарь" – он покоряет всех

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салат "Цезарь" одна из главных звезд итальянской кухни. Он давно стал любимчиком по всему миру, и уметь готовить его классический вариант должен каждый.

Необязательно ждать праздника, чтобы насладиться любимым салатом "Цезарь". Классический вариант с курицей вполне можно воспроизводить хоть каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie.

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Рецепт салата "Цезарь" с курицей

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 больших куриных филе;
– 1 большая головка салата Ромен (390 граммов);
– 10 штук помидоров черри;
– 5 столовых ложек тертого пармезана;
– 3 больших ломтика хлеба;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– специи: соль, перец, прованские травы, измельченный чеснок – по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусками, приправьте солью и перцем, выложите на горячую сковороду-гриль.
  2. Обжаривайте мясо со всех сторон до образования аппетитной корочки, после чего оставьте остывать.
  3. Когда мясо станет холодным, нарежьте его более крупными кубиками и переложите в глубокую миску.
  4. Салат ромен промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками, добавьте к курице.
  5. Хлеб порежьте крупными кубиками, поджарьте на сковороде с ложкой оливкового масла, добавив измельченный зубчик чеснока.
  6. После подрумянивания гренки остудите и добавьте к салату.
  7. Помойте помидоры, разрежьте их пополам и смешайте с остальными ингредиентами.
  8. Смешайте майонез, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец в отдельной посудине – этим соусом заправьте салат.
  9. Сверху обильно посыпьте тертым сыром.

Приятного аппетита!

Он просто изумительный: торт со вкусом мороженого без выпекания.