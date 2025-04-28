Король салатов: готовим классический "Цезарь" – он покоряет всех

Салат "Цезарь" одна из главных звезд итальянской кухни. Он давно стал любимчиком по всему миру, и уметь готовить его классический вариант должен каждый.

Необязательно ждать праздника, чтобы насладиться любимым салатом "Цезарь". Классический вариант с курицей вполне можно воспроизводить хоть каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie. К теме Неожиданный любимец хозяек: салат из свеклы на каждый день – состав может удивить Рецепт салата "Цезарь" с курицей Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 больших куриных филе;

– 1 большая головка салата Ромен (390 граммов);

– 10 штук помидоров черри;

– 5 столовых ложек тертого пармезана;

– 3 больших ломтика хлеба;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– специи: соль, перец, прованские травы, измельченный чеснок – по вкусу. Приготовление: Куриное филе нарежьте небольшими кусками, приправьте солью и перцем, выложите на горячую сковороду-гриль. Обжаривайте мясо со всех сторон до образования аппетитной корочки, после чего оставьте остывать. Когда мясо станет холодным, нарежьте его более крупными кубиками и переложите в глубокую миску. Салат ромен промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками, добавьте к курице. Хлеб порежьте крупными кубиками, поджарьте на сковороде с ложкой оливкового масла, добавив измельченный зубчик чеснока. После подрумянивания гренки остудите и добавьте к салату. Помойте помидоры, разрежьте их пополам и смешайте с остальными ингредиентами. Смешайте майонез, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец в отдельной посудине – этим соусом заправьте салат. Сверху обильно посыпьте тертым сыром. Приятного аппетита! Он просто изумительный: торт со вкусом мороженого без выпекания.