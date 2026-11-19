Праздничный салат "Грибная поляна" всегда привлекает наибольшее внимание на столе благодаря своей эффектной подаче: на верхушке выложена целая поляна из блестящих маринованных шампиньонов и сочного зеленого лука.

Однако при сборке этого слоеного салата в обычной миске часто возникает неприятная проблема: слои прилипают к стенкам, а при переворачивании на тарелку конструкция теряет форму или распадается. Решить эту проблему помогает гениальный в своей простоте кухонный трюк – сборка салата в обычном плотном пакете, рассказывает инстаграм-блогер _anna_sholkova_.

Такой контраст между обычным пакетом и роскошной ресторанной подачей работает безотказно: полиэтилен не дает майонезу и овощам прилипать к посуде, позволяет легко утрамбовать каждый слой и снимается за 1 секунду после переворачивания, оставляя идеально ровную шапочку из грибов.

Как приготовить "Грибную поляну" в пакете?

Время: 35 минут + пропитка

35 минут + пропитка Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 граммов целых маринованных шампиньонов;

– 40 граммов свежего зеленого лука;

– 2 средних отварных морковки;

– 300 граммов отварного куриного филе;

– 4 отварных куриных яйца;

– 150 граммов твердого или плавленого сыра;

– 3 средних отварных картофелины;

заправка и специи:

– 180 граммов майонеза;

– 1/2 чайной ложки каменной соли.

Шедевр за считанные минуты: смотрите видео

Приготовление:

Возьмите глубокую круглую миску или небольшую кастрюлю с ровными стенками, выстелите ее изнутри чистым плотным пакетом так, чтобы края свободно свисали наружу, и слегка смажьте дно каплей масла или майонеза, чтобы грибы не скользили. На дно пакета максимально плотно друг к другу выложите маринованные шампиньоны шляпками вниз, а промежутки плотно заполните мелко нарезанным свежим зеленым луком, формируя будущую "полянку". Далее выкладывайте подготовленные ингредиенты слоями в такой последовательности, слегка прижимая каждый ложкой и смазывая тонким слоем майонеза: сначала натертую на средней терке отварную морковь, затем разделенное на мелкие волокна или нарезанное мелкими кубиками отварное куриное филе, далее натертые вареные яйца, после них – натертый твердый или предварительно подмороженный плавленый сыр. В качестве завершающего основного слоя выложите натертый отварной картофель, слегка посолите его и смажьте последним слоем майонеза. Заверните свободные края пакета поверх картофеля, слегка прижмите ладонью для плотности и поставьте миску в холодильник на 2 – 3 часа, чтобы слои хорошо скрепились. Перед подачей разверните края пакета, накройте миску широкой плоской тарелкой, уверенно переверните конструкцию вверх дном, снимите миску и аккуратно снимите пакет с безупречно ровного салата.

Как подготовить сыр и грибы, чтобы салат держал четкую форму

Если вы выбираете для этого рецепта плавленый сырок вместо твердого сыра, положите его в морозильную камеру на 20 – 25 минут перед началом работы и смажьте терку каплей масла – так он натрется легкой воздушной стружкой и не слипнется в ком.

А маринованные шампиньоны перед выкладыванием на дно пакета обязательно откиньте на сито на 10 – 15 минут и просушите бумажным полотенцем, чтобы лишний маринад не стекал по бокам салата после переворачивания.