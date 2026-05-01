Не один рецепт: самые удачные салаты с крабовыми палочками для праздника и каждый день
- Салат из крабовых палочек – это всегда о вкусе праздника.
- Стоит иметь под рукой несколько рецептов, чтобы экспериментировать и удивлять гостей новыми акцентами.
Салат из крабовых палочек давно стал почти обязательным в праздничном меню, но именно поэтому его часто недооценивают. Кажется, что там уже ничего нового – крабовые палочки, кукуруза, яйца, огурец, майонез.
Однако даже в таком простом наборе продуктов все зависит от мелких решений, которые или делают салат действительно удачным, или оставляют его обычным. Стоит иметь под рукой много удачных вариантов – и постоянно экспериментировать.
Рецепт салата из крабовых палочек: как приготовить
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 красный сладкий перец;
– 1 зеленый сладкий перец;
– 10 крабовых палочек;
– пол баклажана;
– 3 красные луковицы;
– 2 столовые ложки черных оливок;
– 2 столовые ложки зеленых оливок;
– 100 граммов сыра фета;
– 1 багет;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– 4 столовые ложки сметаны или густого йогурта;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Особенный салат / Фото smaker
Приготовление:
- Багет нарежьте по диагонали длинными ломтиками.
- Для домашнего соуса смешайте сметану или густой йогурт с измельченным чесноком, щепоткой соли и черного перца, после чего смажьте этой смесью кусочки багета и отложите.
- Красный и зеленый перец разрежьте пополам и удалите семена, баклажан нарежьте толстыми ломтиками, а красный лук разрежьте пополам.
- Овощи щедро сбрызните оливковым маслом, посыпьте частью измельченного чеснока и обжарьте на гриле до мягкости и легкой подпеченной корочки.
- После этого готовые овощи нарежьте небольшими кубиками и переложите в большую миску. Добавьте оливки, нарезанный кубиками сыр фета и крабовые палочки, которые предварительно нарежьте небольшими кусочками по диагонали.
- Для заправки отдельно смешайте несколько столовых ложек оливкового масла, лимонный сок, орегано, базилик, соль и черный молотый перец до однородности.
- Готовую заправку влейте к салату и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались. Подготовленные ломтики багета выложите на горячий гриль и поджарьте до золотистой хрустящей корочки.
- Подавайте салат сразу вместе с теплыми гренками.
Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.
Как сделать салат из крабовых палочек и сырков?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Это тот рецепт, который можно попробовать даже в будний день.
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– 3 яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 1/2 банки кукурузы;
– зеленый лук по вкусу;
– майонез по вкусу.
Приготовление:
- Крабовые палочки разделите руками на тонкие волокна и переложите в глубокую миску.
- Яйца предварительно отварите до готовности, охладите, очистите и натрите на терке.
- Плавленые сырки также натрите на терке, после чего добавьте их к крабовым палочкам и яйцам.
- Зеленый лук мелко нарежьте и всыпьте к остальным ингредиентам.
- Добавьте кукурузу, предварительно слив лишнюю жидкость, заправьте майонезом и хорошо перемешайте, чтобы все составляющие равномерно соединились.
Салат крабовые палочки с кукурузой
Время: 25 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 4 яйца;
– 1 огурец;
– 1 гранат;
– 3 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– соль;
– черный перец.
Приготовление:
- Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску.
- Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кубиками. Огурец вымойте и нарежьте мелкими кубиками или соломкой.
- Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость, а также зерна граната.
- Для заправки отдельно смешайте греческий йогурт, горчицу и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу, после чего хорошо перемешайте до однородности.
- Заправьте салат подготовленной смесью, аккуратно перемешайте.
Салат из крабовых палочек с яйцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов моркови по-корейски;
– 360 граммов крабовых палочек;
– 4 вареных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– майонез по вкусу.
Вкус праздника без усилий: смотрите видео
Приготовление:
- В глубокую миску переложите морковь по-корейски.
- Вареные яйца натрите на терке и добавьте к моркови.
- Плавленые сырки перед этим немного подморозьте, чтобы их было легче натирать, после чего также натрите и всыпьте к остальным ингредиентам. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками и добавьте в салат.
- Чеснок измельчите или пропустите через пресс, добавьте вместе с солью и черным молотым перцем.
- Заправьте майонезом и хорошо перемешайте, чтобы все составляющие равномерно соединились между собой.
- Перед подачей салат можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы вкус стал еще более насыщенным.
Салат из крабовых палочек с майонезом и ананасом
Время: 25 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 4 яйца;
– 150 граммов консервированного ананаса;
– 1 огурец;
– 3 – 4 столовые ложки майонеза;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками и переложите в миску.
- Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и также нарежьте кубиками.
- Огурец вымойте и нарежьте мелкими кусочками.
- Консервированный ананас откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, после чего нарежьте кубиками. Добавьте кукурузу, предварительно слив жидкость.
- Все ингредиенты аккуратно перемешайте, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
Вкусный салат из крабовых палочек
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов крабовых палочек;
– 4 вареных яйца;
– 170 граммов плавленого сыра;
– 1/2 банки консервированной кукурузы;
– 1 банан;
– майонез по вкусу.
Классика, которая всегда уместна: смотрите видео
Приготовление:
- Крабовые палочки разделите руками на тонкие волокна и выложите первым слоем на тарелку или в салатник. Сверху нанесите тонкую сетку из майонеза.
- Вареные яйца натрите на крупной терке и равномерно распределите следующим слоем, после чего снова сделайте сетку из майонеза.
- Плавленый сыр также натрите на крупной терке, выложите поверх яиц и еще раз слегка покройте майонезом.
- Банан очистите, нарежьте тонкими кружочками или небольшими кусочками и выложите следующим слоем.
- Завершите салат слоем консервированной кукурузы, предварительно слив лишнюю жидкость.
- Перед подачей дайте салату немного настояться, чтобы слои хорошо соединились и вкус стал более нежным.
Классический рецепт салат из крабовых палочек слоями
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– 1 свежий огурец;
– 2 – 3 вареных яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 1 банка кукурузы;
– 150 граммов майонеза;
– зеленый лук по вкусу.
Шедевр без усилий: смотрите видео
Приготовление:
- Крабовые палочки натрите или разделите на тонкие волокна и выложите первым слоем в форму или салатник. Поверх нанесите тонкую сетку из майонеза.
- Свежий огурец натрите или нарежьте тонкой соломкой, выложите следующим слоем и снова слегка промажьте майонезом.
- Далее натрите на мелкой терке вареные яйца и равномерно распределите их поверх огурца. После этого натрите твердый сыр и выложите отдельным слоем, сверху еще раз нанесите майонез.
- Последним слоем добавьте кукурузу, предварительно слив жидкость, сверху сделайте аккуратную сетку из майонеза и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
- Перед подачей салата дайте ему немного настояться, чтобы слои хорошо соединились между собой.
Крабовые палочки с огурцом: хрустящий салат: хрустящий салат
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 морковь;
– 1 – 2 огурца;
– 200 граммов крабовых палочек или крабового мяса;
– 2 столовые ложки натурального йогурта или майонеза;
– 1 столовая ложка сметаны;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Такая вкуснятина / Фото Сookpad
Приготовление:
- Морковь очистите и натрите на терке для корейской моркови, чтобы получить тонкую длинную соломку. Огурец также натрите на этой же терке или нарежьте тонкими полосками.
- Крабовые палочки нарежьте аккуратной соломкой одинаковой толщины.
- Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую миску, добавьте натуральный йогурт или майонез, сметану, посолите и поперчите по вкусу.
- Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно покрыла все компоненты, после чего сразу подавайте к столу.
Салат из крабовых палочек классический рецепт с рисом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов риса (примерно 300 граммов в отварном виде);
– 250 – 350 граммов крабовых палочек;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 3 свежих огурца;
– 5 вареных яиц;
– 3 – 4 столовые ложки майонеза;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– укроп по желанию.
Этот салат нравится всем: смотрите видео
Приготовление:
- Рис отварите до готовности, после чего полностью охладите и переложите в большую миску, в которой удобно будет смешивать салат.
- Яйца также отварите до готовности, охладите, очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками.
- Крабовые палочки и свежие огурцы нарежьте мелкими кусочками одинакового размера и добавьте к рису вместе с яйцами. Затем всыпьте консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.
- По желанию можно добавить мелко нарезанный укроп.
- Салат посолите, приправьте черным перцем, заправьте майонезом и тщательно перемешайте до равномерного сочетания всех ингредиентов.
- Перед подачей дайте салату несколько минут настояться, чтобы вкусы хорошо соединились.
Салат из крабовых палочек с сыром
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов крабовых палочек;
– 1 большой сладкий перец;
– 2 средние помидоры;
– плавленый или твердый сыр;
– 1 зубчик чеснока;
– майонез по вкусу.
Идеальное сочетание: смотрите видео
Приготовление:
- Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой и переложите в глубокую миску. Сладкий перец очистите от семян, после чего также нарежьте соломкой.
- Помидоры нарежьте удлиненными кусочками, чтобы они хорошо сочетались с другими ингредиентами.
- Сыр натрите на терке – можно использовать плавленый, твердый или совместить оба вида для более насыщенного вкуса.
- Добавьте измельченный чеснок, заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Салат получается нежный, сочный и одновременно необычный на вкус.
Легкий салат из крабовых палочек
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– листья салата;
– 180 граммов консервированной кукурузы;
– 1 огурец;
– зеленый лук;
– 4 – 5 столовых ложек греческого йогурта;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль по вкусу;
– укроп.
Быстро и вкусно: смотрите видео
- Приготовление:
В большую миску выложите листья салата, предварительно порвав его руками на удобные кусочки.
- Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками, огурец – полукольцами, а зеленый лук мелко порубите. Добавьте к подготовленным ингредиентам консервированную кукурузу, из которой предварительно слейте жидкость.
- Для заправки отдельно смешайте греческий йогурт, горчицу, соль и мелко нарезанный укроп, после чего хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- Готовой заправкой полейте салат, аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.
Салат из крабовых палочек: классический рецепт
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 240 граммов крабовых палочек;
– 4 вареных яйца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 2 свежих огурца;
– 3 столовые ложки майонеза;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– зелень по желанию.
Приготовление:
- Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками и переложите в глубокую миску.
- Вареные яйца очистите от скорлупы и также нарежьте кубиками одинакового размера.
- Огурцы вымойте, при необходимости очистите от кожуры и нарежьте мелкими кусочками.
- К подготовленным ингредиентам добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.
- Заправьте салат майонезом, посолите, приправьте черным перцем и тщательно перемешайте, чтобы все составляющие равномерно соединились.
- По желанию перед подачей можно добавить мелко нарезанную зелень.
Пошаговый рецепт салата из крабовых палочек
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 4 – 5 яиц;
– 100 граммов лука;
– 1 большое яблоко;
– 2 плавленых сырка;
– майонез.
Его повторит даже ребенок: смотрите видео
Приготовление:
- Лук нарежьте полукольцами, добавьте 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку соли, влейте 2 столовые ложки уксуса и залейте кипятком.
- Оставьте на 10 минут, после чего хорошо слейте жидкость и слегка отожмите лук.
- Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками и выложите первым слоем в форму или салатник, сверху сделайте тонкую сеточку из майонеза.
- Далее подготовьте яйца – отварите их, очистите и нарежьте кубиками, выложите вторым слоем и снова покройте майонезом.
- Третьим слоем равномерно распределите маринованный лук и добавьте немного майонеза.
- Яблоко натрите на терке для корейской моркови, выложите следующим слоем и также слегка смажьте майонезом.
- Завершите салат натертыми плавлеными сырками, по желанию добавьте еще немного майонеза сверху.
Салат из крабовых палочек на праздник
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– 1 яйцо;
– 1 огурец;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– 100 граммов риса;
– 200 граммов греческого йогурта или майонеза;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 1–2 чайные ложки масла;
– икра масаго по вкусу;
– зеленый лук по вкусу.
Праздник без усилий: смотрите видео
Приготовление:
- Рис отварите до готовности и полностью охладите.
- Яйцо отварите вкрутую, охладите и нарежьте мелкими кубиками.
- Огурец вымойте и также нарежьте небольшими кусочками.
- Крабовые палочки часть нарежьте кубиками для салата, а часть разделите руками на волокна для приготовления чипсов. Для соуса смешайте греческий йогурт или майонез с солью и черным перцем до однородной консистенции.
- В миску добавьте рис, яйцо, огурец, нарезанные крабовые палочки и кукурузу, предварительно слив жидкость, после чего заправьте соусом и хорошо перемешайте.
- Для чипсов выложите разделенные на волокна крабовые палочки на противень, застеленный пергаментом, слегка сбрызните маслом и запекайте при температуре 180 градусов примерно 15–20 минут, контролируя процесс, чтобы они стали хрустящими, но не подгорели. Готовые чипсы немного охладите и измельчите в крошку.
- Салат выложите в бокалы порционно, сверху посыпьте кранчем из крабовых чипсов, добавьте икру масаго и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
- Подавайте сразу, чтобы сохранить текстуру и хрусткость.
Какие ингредиенты лучше всего подходят для салата из крабовых палочек?
Для салата из крабовых палочек лучше всего подходят ингредиенты, которые дают мягкость, сочность и легкую сладковатую свежесть. Чаще всего это вареные яйца, консервированная кукуруза, огурец, отварной рис, пекинская капуста, твердый сыр и зелень.
Яйца сделают салат более нежным, кукуруза добавляет сладкую нотку, огурец дает свежесть, а рис – сытность. Эта основа – классическая, так готовили еще мамы на праздничный стол. Если нужен классический вкус, стоит совместить крабовые палочки, яйца, кукурузу и рис.
Для более насыщенного вкуса стоит добавить твердый сыр, а для более выразительной текстуры – зелень или немного зеленого лука. Слишком много составляющих сюда не нужно. В таком салате лучше всего сочетаются 4 – 6 продуктов, которые не спорят между собой, а дают нужный вкус.