Не варите молодую картошку просто так: добавьте бекон и редиску – будет вау-салат

Для молодого картофеля не стоит подбирать сложных рецептов. Ему достаточно нескольких дополнительных ингредиентов - хрустящего бекона, зеленой спаржи, редиса и оливкового масла, чтобы из гарнира получился неповторимый салат.

Этот салат выигрышная закуска-гарнир благодаря контрастам. Теплый нежный картофель, солоноватый бекон, свежий редис, немного лимонного сока и укроп – будто простая летняя еда, но с очень продуманным вкусом, отмечает Kwestia smaku. Такой салат не выглядит "тяжелым", он сытный, именно поэтому подходит и к обеду, и к ужину.

Как приготовить салат из молодого картофеля?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 300 граммов запеченного бекона;

– 1 пучок зеленой спаржи;

– 1 пучок редиса;

– половина небольшой молодой луковицы;

– укроп по вкусу;

– 4–5 столовых ложек оливкового масла первого отжима;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– морская соль по вкусу;

– свежемолотый черный перец по вкусу.

Невероятный вид и вкус / Фото Kwestia smaku

Приготовление:

Молодой картофель очистите, переложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и варите примерно 25 минут или до мягкости. Тем временем бекон нарежьте как можно более тонкими кусочками, выложите на большую сковородку и готовьте на слабом огне примерно 7 – 10 минут, время от времени помешивая, пока он не станет румяным и хрустящим. Готовый бекон переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Спаржу помойте и отломайте жесткие волокнистые кончики – они сами легко ломаются в нужном месте. Нижнюю часть отложите, а стебли нарежьте, оставляя верхушки целыми. Если они слишком толстые, разрежьте их вдоль пополам. За две минуты до завершения варки картофеля добавьте спаржу в кастрюлю. Затем слейте воду и оставьте овощи на несколько минут, чтобы испарилась лишняя влага. Большие картофелины разрежьте на меньшие кусочки. Переложите картофель и спаржу в большую салатницу, добавьте обжаренный бекон, тонко нарезанный редис, измельченный молодой лук и примерно 3 столовые ложки мелко нарезанного укропа. Полейте салат оливковым маслом, приправьте морской солью и щедро добавьте свежемолотый черный перец. В конце сбрызните лимонным соком и осторожно перемешайте все ингредиенты.

Как быстро почистить молодой картофель?

Картофель нужно сложить в большую миску, но не заполнять ее до самого верха, пишет Fakt. Большие комки земли стоит убрать, однако тщательно скрести каждую картофелину перед этим не надо.

Далее нужно всыпать 2 – 3 горсти крупнозернистой соли – лучше всего подойдет каменная или морская соль с крупными кристаллами. Мелкая соль быстро растворится и не даст нужного эффекта. После этого картофель несколько минут перемешивать руками или накрыть миску и осторожно потрясти.

Соль здесь выступает, как мягкий "пилинг": картофелины трутся друг о друга, тонкая кожура начинает сходить хлопьями, а соль постепенно темнеет и становится влажной. Так можно очистить даже 1,5 килограмма молодого картофеля менее чем за 5 минут. После очистки картофель не стоит долго держать в соли. Его нужно сразу хорошо промыть и дальше использовать для варки, запекания или жарки.