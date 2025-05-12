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12 мая, 14:40
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Концентрат свежести и витаминов: салат из молодой капусты к мясу и рыбе

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот салат пригодится на все случаи жизни. Этот микс из копеечных ингредиентов порадует пользой и вкусом.

Этот салат прекрасно сочетается со всеми блюдами и легко поддается экспериментам. Вы легко можете обогатить его вкус редисом, кислыми ягодами или лимонным соком, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт салата из молодой капусты

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– половина кочана молодой капусты;
– 1 огурец;
– по полпучка укропа и петрушки;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту тонкой, короткой соломкой, огурец нарежьте полукольцами или брусками.
  2. Зелень мелко порежьте по своему вкусу.
  3. Добавьте соль, масло и тщательно все перемешайте.
  4. Оставьте салат настаиваться на 10 минут, чтобы ингредиенты хорошо пропитались.

Приятного аппетита!

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