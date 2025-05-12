Концентрат свежести и витаминов: салат из молодой капусты к мясу и рыбе

Этот салат пригодится на все случаи жизни. Этот микс из копеечных ингредиентов порадует пользой и вкусом.

Этот салат прекрасно сочетается со всеми блюдами и легко поддается экспериментам. Вы легко можете обогатить его вкус редисом, кислыми ягодами или лимонным соком, рассказывает 24 Канал. Читайте также Готовьте сразу двойную порцию: любимые украинские палюшки – вкус, прошедший сквозь историю Рецепт салата из молодой капусты Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– половина кочана молодой капусты;

– 1 огурец;

– по полпучка укропа и петрушки;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Нашинкуйте капусту тонкой, короткой соломкой, огурец нарежьте полукольцами или брусками. Зелень мелко порежьте по своему вкусу. Добавьте соль, масло и тщательно все перемешайте. Оставьте салат настаиваться на 10 минут, чтобы ингредиенты хорошо пропитались. Приятного аппетита! Результат поразит даже опытных кулинаров: интересные секреты для жарки рыбы.