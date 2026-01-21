Салат "Россоли" из яиц и свеклы: финны создали настоящий шедевр

"Россоли" - известное творение финских кулинаров. Этот салат сочетает простые ингредиенты, но дарит невероятный вкус.

Салат "Россоли" – это находка финской кухни, которая точно станет одним из ваших любимых решений на каждый день. Он очень прост в приготовлении и не требует дополнительных затрат, рассказывает портал "Господинька".

К теме Салат "Графиня" превзошел "Шубу": салат из свеклы, в который вы влюбитесь

Как приготовить салат "Россоли"?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов вареного картофеля;

– 600 граммов вареной свеклы;

– 400 граммов сельди;

– 150 граммов соленых огурцов;

– 1 кислое яблоко;

– 50 граммов красного лука;

– 3 вареных яйца;

– 5 граммов петрушки;

соус:

– 120 миллилитров майонеза;

– 120 миллилитров сметаны;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 столовая ложка хрена;

– соль и перец по вкусу.

Даже салат из свеклы может быть изысканным / Фото "Господинька"

Приготовление:

Вареные картофель и свеклу нарезаем небольшими кубиками. Так же нарезаем сельдь и огурцы, перемешиваем в миске. Добавляем нарезанное яблоко и лук. Смешиваем все ингредиенты для соуса и заправляем салат. Для лучшего вкуса лучше оставить его в холодильнике на 30 минут.

Как долго варить свеклу?

Свеклу нужно варить от 20 до 40 минут. Все зависит от ее размера, подсказывает Kuchnia.

Если хотите получить более оригинальный вкус, то свеклу стоит запечь. Так она сохранит твердую консистенцию – идеально для сытного салата.

Что еще вкусного приготовить?