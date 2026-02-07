Салат "Скромница" превзошел "Шубу": сохраняйте рецепт, который всех покоряет

Аппетитный салат из дешевых ингредиентов всегда уместен в вашем холодильнике. Тем более когда в основе свекла – основа многих сытных салатов.

Опытные хозяйки знают – шедевры создаются не дорогими ингредиентами, а мастерством находить правильные сочетания. Салат "Скромница" – очередное яркое доказательство этому утверждению, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Скромница"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 вареные свеклы;

– 1 банка консервированного горошка;

– 3 соленых огурца;

– 4 вареных яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– пучок укропа;

соус:

– майонез;

– 1 зубчик чеснока.

Этот салат готовят чаще "Шубы" / Фото "Господинька"

Приготовление:

Смешиваем майонез с давленым чесноком. На дно салатницы натираем свеклу и смазываем соусом. Следующие слои – нарезанные кубиком огурцы и натертые яйца. Последний слой – натертый сыр. В конце украшаем салат укропом.

Как правильно варить свеклу на салат?

Чтобы свекла в салате имела насыщенный цвет, оставалась сочной и не превратилась в водянистую массу, стоит придерживаться нескольких профессиональных хитростей. Есть несколько шагов, которых обязательно стоит придерживаться, рассказывает портал Przepisy.

Главная ошибка – отрезать хвостик и "носик" свеклы перед варкой. Через такие срезы вытекает весь сок, и овощ становится бледным и пресным.

Мыть свеклу надо очень осторожно, чтобы не повредить кожуру. Хвостики оставляем целыми. Чтобы сохранить максимум витаминов и цвета, кладите свеклу в уже кипящую воду.

Также очень хороший результат подарит метод "шоковой варки". Это трюк, который используют профессионалы. Проварите свеклу 30 – 40 минут, а затем слейте кипяток и поставьте кастрюлю под струю ледяной воды на 10 – 15 минут. Резкий перепад температур "доваривает" свеклу изнутри за счет собственного тепла, и она становится мягкой намного быстрее.

