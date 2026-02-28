Этот салат и ночью не повредит: идеальный перекус из Скандинавии
- Салат готовится из отварной свеклы, сельди, зеленого горошка, укропа и зеленого лука с добавлением масла, яблочного уксуса и горчицы.
- А еще стоит добавить салату яркого акцента с помощью яблока.
Вкусный салат – это всегда хорошая идея. Когда нужен быстрый перекус, всегда можно смешать несколько ингредиентов и получить шедевр.
Даже если в холодильнике почти пусто, вы еще можете подарить себе большую порцию наслаждения. Особенно этот салат будет уместным в тех случаях, когда захочется что-то перехватить, рассказывает портал Fajne gotowanie.
Как приготовить вкусный салат из свеклы и сельди?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 отварные свеклы;
– 1 луковица;
– 1 филе сельди;
– 180 граммов зеленого горошка;
– пучок укропа;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пучок зеленого лука;
– 2 чайные ложки адыгейской соли;
– 2 столовые ложки яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах.
Так просто и так вкусно / Фото "Вкусная кухня"
Приготовление:
- Сначала нарежьте лук тонкими полукольцами и залейте его кипятком в глубокой миске, чтобы убрать лишнюю горечь.
- Пока лук настаивается, измельчите очищенную отваренную свеклу и филе сельди кубиками одинакового размера.
- Слейте воду с лука и соедините его с рыбой и свеклой в салатнике.
- Отдельно приготовьте пикантную заправку: смешайте яблочный уксус, растительное масло, горчицу и адыгейскую соль до однородного состояния.
- Полейте ингредиенты полученным соусом и тщательно перемешайте.
- В завершение добавьте консервированный зеленый горошек, мелко нарезанный зеленый лук и свежий укроп.
Что еще можно добавить в салат?
Добавление кислого яблока, например сорта Симиренко, или мелко нарезанных корнишонов придаст салату той самой фирменной скандинавской свежести, рассказывает Beszamel.
Яблоко внесет легкую сладковатую нотку и сочность, а маринованные огурцы придадут пикантного хруста, который идеально подчеркнет мягкую текстуру отварной свеклы и нежность филе сельди.
