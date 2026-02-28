Этот салат и ночью не повредит: идеальный перекус из Скандинавии

Вкусный салат – это всегда хорошая идея. Когда нужен быстрый перекус, всегда можно смешать несколько ингредиентов и получить шедевр.

Даже если в холодильнике почти пусто, вы еще можете подарить себе большую порцию наслаждения. Особенно этот салат будет уместным в тех случаях, когда захочется что-то перехватить, рассказывает портал Fajne gotowanie.

Как приготовить вкусный салат из свеклы и сельди?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 отварные свеклы;

– 1 луковица;

– 1 филе сельди;

– 180 граммов зеленого горошка;

– пучок укропа;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– пучок зеленого лука;

– 2 чайные ложки адыгейской соли;

– 2 столовые ложки яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах.

Так просто и так вкусно / Фото "Вкусная кухня"

Приготовление:

Сначала нарежьте лук тонкими полукольцами и залейте его кипятком в глубокой миске, чтобы убрать лишнюю горечь. Пока лук настаивается, измельчите очищенную отваренную свеклу и филе сельди кубиками одинакового размера. Слейте воду с лука и соедините его с рыбой и свеклой в салатнике. Отдельно приготовьте пикантную заправку: смешайте яблочный уксус, растительное масло, горчицу и адыгейскую соль до однородного состояния. Полейте ингредиенты полученным соусом и тщательно перемешайте. В завершение добавьте консервированный зеленый горошек, мелко нарезанный зеленый лук и свежий укроп.

Что еще можно добавить в салат?

Добавление кислого яблока, например сорта Симиренко, или мелко нарезанных корнишонов придаст салату той самой фирменной скандинавской свежести, рассказывает Beszamel.

Яблоко внесет легкую сладковатую нотку и сочность, а маринованные огурцы придадут пикантного хруста, который идеально подчеркнет мягкую текстуру отварной свеклы и нежность филе сельди.

