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5 августа, 21:22
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Закуска, которую съедают первой: рецепт салата с кабачками и рыбными консервами на зиму

Лилия Имбировская-Сиваковская

Необычный, но проверенный рецепт зимней консервации: салат с кабачками, овощами и сардинами в масле получается сытным и гармоничным.

Салат с кабачками и рыбными консервами – неожиданное, но удачное сочетание для зимних запасов.

Почему этот салат получается

Кабачки создают нежную основу, морковь и лук – сладковатый вкус, а томатная паста вместе с уксусом добавляют нужную кислинку. Именно рыбные консервы делают эту заготовку более сытной и ароматной.

Кстати, "сардины" на этикетке не всегда означают одну конкретную рыбу: согласно стандарту Codex Alimentarius так могут называть различные виды рыб из семейств Clupeidae и Engraulidae.

Какие ингредиенты понадобятся

  • Время: 1 час 25 минут + стерилизация
  • Порций: 8 – 9 банок

Ингредиенты: 
– 3 килограмма кабачков; 
– 1 килограмм желтого репчатого лука; 
– 1 килограмм моркови; 
– 400 миллилитров подсолнечного масла; 
– 300 граммов томатной пасты; 
– 2 банки сардин в масле, примерно по 300 граммов; 
– 180 граммов сахара; 
– 3 столовые ложки соли; 
– 100 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление:

  1. Кабачки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук также очистите и нарежьте кубиками. Морковь очистите и натрите на большой терке.
  2. В большой кастрюле разогрейте масло, выложите лук и обжарьте его до легкого золотистого цвета. Добавьте морковь и тушите овощи примерно 10 минут, периодически помешивая.
  3. Затем добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте, выложите кабачки, накройте крышкой и тушите на небольшом огне.
  4. Откройте сардины вместе с маслом и добавьте их к овощам. Всыпьте сахар и соль, тщательно перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и тушите салат на среднем огне 30 минут, время от времени помешивая.
  5. Через 30 минут влейте уксус, еще раз перемешайте и тушите смесь еще 20 минут. В конце попробуйте салат и, при необходимости, добавьте соль по вкусу.
  6. Горячий салат разложите по простерилизованным банкам. Удобнее всего брать литровые – их понадобится около 8 – 9 штук.
  7. На дно большой кастрюли положите полотенце, поставьте банки, налейте воду до горлышка, доведите до кипения и стерилизуйте 15 минут.
  8. После этого полностью остудите заготовки и уложите на хранение.