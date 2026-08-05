Закуска, которую съедают первой: рецепт салата с кабачками и рыбными консервами на зиму

Необычный, но проверенный рецепт зимней консервации: салат с кабачками, овощами и сардинами в масле получается сытным и гармоничным.

Салат с кабачками и рыбными консервами – неожиданное, но удачное сочетание для зимних запасов.

Почему этот салат получается

Кабачки создают нежную основу, морковь и лук – сладковатый вкус, а томатная паста вместе с уксусом добавляют нужную кислинку. Именно рыбные консервы делают эту заготовку более сытной и ароматной.

Кстати, "сардины" на этикетке не всегда означают одну конкретную рыбу: согласно стандарту Codex Alimentarius так могут называть различные виды рыб из семейств Clupeidae и Engraulidae.

Какие ингредиенты понадобятся

Время: 1 час 25 минут + стерилизация

1 час 25 минут + стерилизация Порций: 8 – 9 банок

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1 килограмм желтого репчатого лука;

– 1 килограмм моркови;

– 400 миллилитров подсолнечного масла;

– 300 граммов томатной пасты;

– 2 банки сардин в масле, примерно по 300 граммов;

– 180 граммов сахара;

– 3 столовые ложки соли;

– 100 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление: