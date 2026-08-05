Закуска, которую съедают первой: рецепт салата с кабачками и рыбными консервами на зиму
Необычный, но проверенный рецепт зимней консервации: салат с кабачками, овощами и сардинами в масле получается сытным и гармоничным.
Салат с кабачками и рыбными консервами – неожиданное, но удачное сочетание для зимних запасов.
Почему этот салат получается
Кабачки создают нежную основу, морковь и лук – сладковатый вкус, а томатная паста вместе с уксусом добавляют нужную кислинку. Именно рыбные консервы делают эту заготовку более сытной и ароматной.
Кстати, "сардины" на этикетке не всегда означают одну конкретную рыбу: согласно стандарту Codex Alimentarius так могут называть различные виды рыб из семейств Clupeidae и Engraulidae.
Какие ингредиенты понадобятся
- Время: 1 час 25 минут + стерилизация
- Порций: 8 – 9 банок
Ингредиенты:
– 3 килограмма кабачков;
– 1 килограмм желтого репчатого лука;
– 1 килограмм моркови;
– 400 миллилитров подсолнечного масла;
– 300 граммов томатной пасты;
– 2 банки сардин в масле, примерно по 300 граммов;
– 180 граммов сахара;
– 3 столовые ложки соли;
– 100 миллилитров уксуса 9%.
Приготовление:
- Кабачки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук также очистите и нарежьте кубиками. Морковь очистите и натрите на большой терке.
- В большой кастрюле разогрейте масло, выложите лук и обжарьте его до легкого золотистого цвета. Добавьте морковь и тушите овощи примерно 10 минут, периодически помешивая.
- Затем добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте, выложите кабачки, накройте крышкой и тушите на небольшом огне.
- Откройте сардины вместе с маслом и добавьте их к овощам. Всыпьте сахар и соль, тщательно перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и тушите салат на среднем огне 30 минут, время от времени помешивая.
- Через 30 минут влейте уксус, еще раз перемешайте и тушите смесь еще 20 минут. В конце попробуйте салат и, при необходимости, добавьте соль по вкусу.
- Горячий салат разложите по простерилизованным банкам. Удобнее всего брать литровые – их понадобится около 8 – 9 штук.
- На дно большой кастрюли положите полотенце, поставьте банки, налейте воду до горлышка, доведите до кипения и стерилизуйте 15 минут.
- После этого полностью остудите заготовки и уложите на хранение.