За этот салат целуют руки: делайте сразу двойную порцию

Вкусный салат – это идеальный перекус и дополнение к любой трапезе. Тем более когда речь идет о сочетании любимых ингредиентов!

Колбаса, яйца и сыр – это идеальное сочетание, которое обожают абсолютно все. Добавляем несколько освежающих акцентов – и на вашем столе уже настоящий шедевр, рассказывает "Гоподинька".

Как приготовить вкусный салат с колбасой?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 150 граммов вареной колбасы;

– 3 вареных яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 красный лук;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 3 – 4 столовые ложки консервированной кукурузы;

– соль и перец по вкусу;

– майонез для заправки.



Любимые ингредиенты в одной тарелке / Фото "Господинька"

Приготовление:

Колбасу, яйца и сыр нарезаем мелким кубиком и перемешиваем. Добавляем нарезанный кубиками лук и кукурузу, еще раз хорошо перемешиваем. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Как выбрать качественную вареную колбасу?

Сначала надо внимательно изучить этикетку. На первом месте должно быть указано именно мясо, а не его заменители. Выбирая продукт в магазине, прежде всего обратите внимание на цвет среза: он должен быть нежно-розовым или слегка сероватым, что свидетельствует о натуральности, тогда как ярко-розовый или малиновый оттенок сигнализирует об избытке красителей, подсказывает Smakosze.

Текстура колбасы должна быть плотной, упругой и однородной, без пустот или крупных вкраплений, а при легком нажатии качественное изделие должно быстро восстанавливать свою первоначальную форму.

Важно также посмотреть на оболочку, которая должна плотно прилегать к продукту, быть сухой и чистой, без признаков слизи или отслоения.

Обязательно проверяйте маркировку ДСТУ, ведь такой стандарт гарантирует соблюдение четких государственных требований к составу, в отличие от ТУ, где производитель может менять рецептуру по своему усмотрению.

Если в составе вы видите слишком много стабилизаторов, крахмала или сои, такой продукт будет менее питательным и будет иметь "ватную" консистенцию.

