Лучший салат сезона: как сделать аппетитный "Одуванчик"
Салат – это не только легкость и вкус, но и праздничное настроение. По крайней мере, "Одуванчик" вам точно его подарит.
Картофель. красная рыба, яйца и сыр – все любимые ингредиенты можно совместить в одной тарелке. Практически без усилий вы получите аппетитный салат, который и гостей не стыдно угостить, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить салат "Одуванчик"?
Ингредиенты:
– 2 – 3 вареные картофелины;
– 150 – 200 граммов слабосоленой красной рыбы;
– 4 вареных яйца;
– 1 зеленое яблоко;
– 120 – 150 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу;
– листья салата для украшения;
соус:
– 3 – 4 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока.
Праздничное настроение без усилий / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Для начала приготовьте соус, соединив в небольшой пиале майонез, сметану и лимонный сок, и тщательно все перемешайте до однородности.
- Подготовьте ингредиенты для слоев: слабосоленую красную рыбу нарежьте мелкими кубиками, а вареный картофель, очищенное от кожуры зеленое яблоко, твердый сыр и вареные яйца натрите на крупной терке в отдельную посуду.
- На плоскую тарелку выложите свежие листья салата, которые будут служить красивой основой блюда. Первым слоем равномерно распределите натертый картофель, слегка приправьте его солью и перцем по вкусу и смажьте подготовленным заправочным соусом.
- Следующим слоем выложите кусочки красной рыбы, покрыв их тонкой сеточкой из соуса. Затем распределите натертое зеленое яблоко, которое придаст салату приятной свежести и кислинки.
- Поверх яблочного слоя выложите натертые яйца, слегка подсолите их и снова смажьте соусом. Завершающим штрихом щедро присыпьте всю поверхность и бока салата натертым твердым сыром, формируя пышную и аккуратную "шапку".
- Поставьте готовый десертный салат в холодильник минимум на один час, чтобы все слои хорошо пропитались перед подачей на стол.
Как выбрать красную рыбу?
Выбор качественной слабосоленой или свежей красной рыбы (лосося, семги, форели) всегда начинается с оценки ее цвета и внешнего вида, объясняет портал Pysznosci. Натуральное мясо дикого лосося имеет насыщенный розово-красный оттенок, тогда как рыба, выращенная на фермах, обычно имеет более нежный бледно-розовый или оранжевый цвет с четкими белыми прожилками жира.
Главное правило – избегать неестественно яркого, почти "кислотного" красного цвета, которое свидетельствует об использовании химических красителей, а также блеклых, сероватых или заветренных кусочков с темными пятнами, указывающих на несвежесть продукта.
Следующим критическим шагом является проверка текстуры и консистенции рыбного филе. Качественная красная рыба должна иметь плотную, упругую и эластичную мякоть. При легком нажатии пальцем на стейк или филе образованная вмятина должна исчезнуть практически моментально, а сама поверхность кусочка должна быть гладкой и сухой. Если мясо рыхлое, разлазится под пальцами, волокна отделяются друг от друга, а в упаковке или на лотке видно липкую слизь или лужи воды – рыбу неоднократно замораживали или она уже начала портиться.