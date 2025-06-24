Любимый салат лета: рецепт с курочкой, с которым не надо основных блюд

Этот салат вполне может заменить привычную трапезу. Это куда быстрее и не менее вкусно, чем тратить часы у плиты.

Любимая курочка, несколько дополнительных ингредиентов, любимый соус – и на вашем столе аппетитный и сытный салат, который вполне может сойти за самостоятельную трапезу. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту BBC Food. Интересно Достаточно лишь ложки этого ингредиента: ваш омлет больше никогда не будет сухим Рецепт летнего салата с курицей Время : 2

: 2 Порций: 30 минут Ингредиенты:

соус:

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки натурального йогурта;

– 1 измельченный зубчик чеснока;

– горсть нарезанной петрушки;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

курица:

– мясо 4 куриных бедер;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль и перец по вкусу;

дополнения:

– 100 граммов горошка;

– 100 граммов стручковой фасоли;

– 1 тонко нарезанные луковицы;

– горсть нарезанной мяты;

– горсть нарезанного укропа;

– 30 граммов кресс-салата;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка оливкового масла

– 1 столовая ложка тертого пармезана. Приготовление: Смешайте все компоненты для соуса до однородности. Филе смажьте растительным маслом, приправьте солью и молотым перцем. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде до готовности с обеих сторон. Горох и фасоль отварите в кипящей воде в течение трех минут, затем слейте жидкость. В большой салатнице соедините измельченную зелень, нарезанный лук, кресс-салат, сок лимона и оливковое масло. Добавьте к ним теплую отцеженную фасоль с горохом и осторожно перемешайте. Разложите овощную смесь по тарелкам, сверху выложите кусочки курятины, притрусите тертым пармезаном и полейте приготовленным соусом. Приятного аппетита! Лучше кофе: ароматный мятный чай с шоколадом.