"Оливье" даже рядом не стоит: рецепт самого вкусного салата с курицей на каждый день
- Рецепт салата включает куриное филе, грибы, кукурузу, яйца, зеленый лук, горчицу, соль, перец и майонез или масло для заправки.
- Он получается таким легким и вкусным, что вам захочется готовить его каждый день.
Этот салат заставит вас ждать трапезу с особым нетерпением. Он получается таким вкусным, что впоследствии трудно заставить себя делать что-то другое.
Куриное филе, грибы и еще несколько любимых компонентов – и на столе уже стоит салат, который никогда не придется ставить в холодильник. 24 Канал предлагает обязательно воспользоваться рецептом портала "Господинька".
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Рецепт салата с курицей
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 600 граммов вареного куриного филе;
– 5 яиц;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 200 граммов маринованных грибов;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1,5 чайной ложки горчицы в зернах;
– соль и перец по вкусу;
– майонез или масло для заправки.
Приготовление:
- Курицу и другие ингредиенты нарезаем мелким кубиком.
- Мелко нарезаем зеленый лук, перемешиваем все ингредиенты.
- Добавляем горчицу, солим, перчим и заправляем.
- Хорошо перемешиваем салат.
- Перед подачей лучше поставить в холодильник, чтобы вкусы стали еще более насыщенными.
Приятного аппетита!
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