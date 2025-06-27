"Оливье" даже рядом не стоит: рецепт самого вкусного салата с курицей на каждый день

Этот салат заставит вас ждать трапезу с особым нетерпением. Он получается таким вкусным, что впоследствии трудно заставить себя делать что-то другое.

Куриное филе, грибы и еще несколько любимых компонентов – и на столе уже стоит салат, который никогда не придется ставить в холодильник. 24 Канал предлагает обязательно воспользоваться рецептом портала "Господинька".

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Рецепт салата с курицей

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов вареного куриного филе;

– 5 яиц;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 200 граммов маринованных грибов;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1,5 чайной ложки горчицы в зернах;

– соль и перец по вкусу;

– майонез или масло для заправки.

Приготовление:

Курицу и другие ингредиенты нарезаем мелким кубиком. Мелко нарезаем зеленый лук, перемешиваем все ингредиенты. Добавляем горчицу, солим, перчим и заправляем. Хорошо перемешиваем салат. Перед подачей лучше поставить в холодильник, чтобы вкусы стали еще более насыщенными.

Приятного аппетита!

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