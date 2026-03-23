Салат "Женская прихоть" оценивают на 100 баллов: для приготовления нужно всего 4 ингредиента

Салат – это всегда о возможности создать что-то оригинальное, имея под рукой минимум ингредиентов. "Женская прихоть" – яркое тому подтверждение.

Сочетание курочки и сыра – это всегда удачная идея. Добавляем несколько акцентов, ставим в холодильник для более глубокого вкуса – и стол будет выглядеть празднично, а ваше мастерство будут расхваливать со всех сторон, рассказывает портал "Сенсация".

Как приготовить салат "Женская прихоть"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 – 500 граммов куриного филе;

– 200 граммов твердого сыра;

– 250 граммов консервированных ананасов;

– 3 зубчика чеснока;

– майонез для заправки;

– соль и перец по вкусу.

Любимые ингредиенты в одной тарелке

Приготовление:

Отварите куриное филе до готовности. После этого нарежьте небольшими аккуратными кусочками. Твердый сыр натрите на мелкой терке, чтобы он придал блюду нежной текстуры, а кольца консервированного ананаса измельчите кубиками среднего размера. В глубокой салатнице смешайте подготовленную курицу, сыр и фрукты. Для придания пикантности добавьте к массе свежий чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась. По желанию вы можете разнообразить вкус, добавив в состав крупный виноград без косточек, разрезанный пополам

Как варить куриное филе, чтобы было сочным?

Главный секрет сочного филе заключается в том, чтобы закладывать мясо не в холодную воду, а исключительно в активный кипяток. Когда курятина попадает в горячую воду, белок на поверхности мгновенно сворачивается, создавая своеобразный защитный барьер, который "запечатывает" все соки внутри волокон, подсказывает портал Przepisy.

Для аромата добавьте в воду соль, лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Критически важно не переваривать птицу. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите филе только 15 – 20 минут (в зависимости от размера).

Самый важный этап – правильное охлаждение. Оставьте мясо охлаждаться непосредственно в кастрюле с жидкостью до комнатной температуры. За это время волокна впитают часть бульона обратно, благодаря чему курица останется нежной и упругой.

