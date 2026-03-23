Салат "Женская прихоть" оценивают на 100 баллов: для приготовления нужно всего 4 ингредиента
- Салат "Женская прихоть" готовится из курицы и сыра.
- Куриное филе после варки важно оставить в бульоне до охлаждения, чтобы оно осталось сочным.
Салат – это всегда о возможности создать что-то оригинальное, имея под рукой минимум ингредиентов. "Женская прихоть" – яркое тому подтверждение.
Сочетание курочки и сыра – это всегда удачная идея. Добавляем несколько акцентов, ставим в холодильник для более глубокого вкуса – и стол будет выглядеть празднично, а ваше мастерство будут расхваливать со всех сторон, рассказывает портал "Сенсация".
Как приготовить салат "Женская прихоть"?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 – 500 граммов куриного филе;
– 200 граммов твердого сыра;
– 250 граммов консервированных ананасов;
– 3 зубчика чеснока;
– майонез для заправки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите куриное филе до готовности. После этого нарежьте небольшими аккуратными кусочками.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке, чтобы он придал блюду нежной текстуры, а кольца консервированного ананаса измельчите кубиками среднего размера.
- В глубокой салатнице смешайте подготовленную курицу, сыр и фрукты. Для придания пикантности добавьте к массе свежий чеснок, пропущенный через пресс.
- Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась.
- По желанию вы можете разнообразить вкус, добавив в состав крупный виноград без косточек, разрезанный пополам
Как варить куриное филе, чтобы было сочным?
Главный секрет сочного филе заключается в том, чтобы закладывать мясо не в холодную воду, а исключительно в активный кипяток. Когда курятина попадает в горячую воду, белок на поверхности мгновенно сворачивается, создавая своеобразный защитный барьер, который "запечатывает" все соки внутри волокон, подсказывает портал Przepisy.
Для аромата добавьте в воду соль, лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Критически важно не переваривать птицу. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите филе только 15 – 20 минут (в зависимости от размера).
Самый важный этап – правильное охлаждение. Оставьте мясо охлаждаться непосредственно в кастрюле с жидкостью до комнатной температуры. За это время волокна впитают часть бульона обратно, благодаря чему курица останется нежной и упругой.
