Тайный ингредиент добавляют сырым: популярный салат с кабачком, который сметают со стола за считанные минуты

Простой летний салат с кабачком, яйцами, плавленым сыром и кукурузой легко приготовить за считанные минуты. Его вкус основан на контрасте нежных, сладковатых и хрустящих текстур.

Когда хочется приготовить холодный салат не просто свежим, но и немного необычным, на помощь приходит простой прием с сырым кабачком. Именно он придает блюду ту самую сочность и легкую хрусткость, из-за которых к нему хочется возвращаться снова и снова, рассказывает "Господинька".

Как приготовить салат "Лето"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 2 вареных яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 200 граммов консервированной кукурузы;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 зубчик чеснока;

– майонез по вкусу;

– укроп для украшения.

Приготовление:

Нарежьте вареные яйца кубиками, а плавленые сырки натрите на большой терке. Добавьте консервированную кукурузу и перемешайте основу салата. Сырой кабачок также нарежьте небольшими кубиками. Посолите кабачок, залейте кипячком так, чтобы он полностью покрыл овощ, и оставьте на 3 – 5 минут. Слейте воду и добавьте кабачок к остальным ингредиентам. Пропустите чеснок через пресс, заправьте салат майонезом и еще раз хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте укропом.

В результате получается сочный, нежный и в то же время хрустящий салат, который особенно хорош в жару. Кабачок здесь не теряется, а наоборот – делает вкус ярче.