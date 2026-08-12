Тайный ингредиент добавляют сырым: популярный салат с кабачком, который сметают со стола за считанные минуты
Простой летний салат с кабачком, яйцами, плавленым сыром и кукурузой легко приготовить за считанные минуты. Его вкус основан на контрасте нежных, сладковатых и хрустящих текстур.
Когда хочется приготовить холодный салат не просто свежим, но и немного необычным, на помощь приходит простой прием с сырым кабачком. Именно он придает блюду ту самую сочность и легкую хрусткость, из-за которых к нему хочется возвращаться снова и снова, рассказывает "Господинька".
Как приготовить салат "Лето"?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 2 вареных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 200 граммов консервированной кукурузы;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 зубчик чеснока;
– майонез по вкусу;
– укроп для украшения.
Приготовление:
- Нарежьте вареные яйца кубиками, а плавленые сырки натрите на большой терке.
- Добавьте консервированную кукурузу и перемешайте основу салата.
- Сырой кабачок также нарежьте небольшими кубиками.
- Посолите кабачок, залейте кипячком так, чтобы он полностью покрыл овощ, и оставьте на 3 – 5 минут.
- Слейте воду и добавьте кабачок к остальным ингредиентам.
- Пропустите чеснок через пресс, заправьте салат майонезом и еще раз хорошо перемешайте.
- Перед подачей украсьте укропом.
В результате получается сочный, нежный и в то же время хрустящий салат, который особенно хорош в жару. Кабачок здесь не теряется, а наоборот – делает вкус ярче.