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12 августа, 13:10
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Тайный ингредиент добавляют сырым: популярный салат с кабачком, который сметают со стола за считанные минуты

Лилия Имбировская-Сиваковская

Простой летний салат с кабачком, яйцами, плавленым сыром и кукурузой легко приготовить за считанные минуты. Его вкус основан на контрасте нежных, сладковатых и хрустящих текстур.

Когда хочется приготовить холодный салат не просто свежим, но и немного необычным, на помощь приходит простой прием с сырым кабачком. Именно он придает блюду ту самую сочность и легкую хрусткость, из-за которых к нему хочется возвращаться снова и снова, рассказывает "Господинька".

Как приготовить салат "Лето"?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 кабачок; 
– 2 вареных яйца; 
– 2 плавленых сырка; 
– 200 граммов консервированной кукурузы; 
– 1 чайная ложка соли; 
– 1 зубчик чеснока; 
– майонез по вкусу;
– укроп для украшения.

Приготовление:

  1. Нарежьте вареные яйца кубиками, а плавленые сырки натрите на большой терке.
  2. Добавьте консервированную кукурузу и перемешайте основу салата.
  3. Сырой кабачок также нарежьте небольшими кубиками.
  4. Посолите кабачок, залейте кипячком так, чтобы он полностью покрыл овощ, и оставьте на 3 – 5 минут.
  5. Слейте воду и добавьте кабачок к остальным ингредиентам.
  6. Пропустите чеснок через пресс, заправьте салат майонезом и еще раз хорошо перемешайте.
  7. Перед подачей украсьте укропом.

В результате получается сочный, нежный и в то же время хрустящий салат, который особенно хорош в жару. Кабачок здесь не теряется, а наоборот – делает вкус ярче.

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