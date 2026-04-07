Салат на Пасху за 1 минуту: этот рецепт точно пригодится
- Рецепт пасхального салата включает крабовые палочки, шампиньоны, лук и яйца.
- Это быстрый способ дополнить традиционные блюда свежим акцентом.
Даже пасхальное застолье не обойдется без вкусного яркого салата. Вам нужно всего 4 ингредиента, чтобы подать настоящий шедевр!
Праздничные приготовления всегда отнимают много времени и энергии, поэтому салат – это не то блюдо, с которым должны возникать трудности. Яркое блюдо можно подать без падения с ног, надо только правильно соединить ингредиенты, рассказывает инстаграм vistovska_cooking.
Как быстро приготовить праздничный салат?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек;
– 300 граммов шампиньонов;
– 2 лука;
– 5 яиц;
– зелень, майонез, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте шампиньоны аккуратными тонкими слайсами и отправьте на разогретую сковородку с маслом. Обжаривайте грибы до испарения влаги, не забыв приправить их солью.
- Отдельно подготовьте лук. Его следует нарезать тонкими полукольцами и добавить к грибам, продолжая жарить смесь до появления аппетитного золотистого цвета.
- Пока зажарка охлаждается, отварите куриные яйца вкрутую.
- Крабовые палочки измельчите крупными диагональными кусочками, чтобы они хорошо чувствовались в салате.
- Готовые яйца очистите и нарежьте небольшими ломтиками.
- В глубокой миске соедините все подготовленные компоненты, добавьте щепотку соли, молотый перец и заправьте майонезом.
- Перед подачей блюдо можно декорировать свежей нарубленной зеленью.
Что обязательно должно быть в пасхальной корзине?
Центральное место в праздничной корзине традиционно занимает кулич, а рядом с ним обязательно кладут яйца (крашанки или писанки), олицетворяющие начало новой жизни. Также неотъемлемыми атрибутами являются молочные продукты, в частности творог и сливочное масло, рассказывает "Уже-вже".
Мясная часть наполнения обычно состоит из запеченной буженины, домашней колбасы и сала, которые являются символом достатка и завершения строгого поста. Кроме того, в корзину обязательно добавляют корень хрена.
