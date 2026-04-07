7 апреля, 22:54
Салат на Пасху за 1 минуту: этот рецепт точно пригодится

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт пасхального салата включает крабовые палочки, шампиньоны, лук и яйца.
  • Это быстрый способ дополнить традиционные блюда свежим акцентом.

Даже пасхальное застолье не обойдется без вкусного яркого салата. Вам нужно всего 4 ингредиента, чтобы подать настоящий шедевр!

Праздничные приготовления всегда отнимают много времени и энергии, поэтому салат – это не то блюдо, с которым должны возникать трудности. Яркое блюдо можно подать без падения с ног, надо только правильно соединить ингредиенты, рассказывает инстаграм vistovska_cooking.

Как быстро приготовить праздничный салат?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 250 граммов крабовых палочек;
– 300 граммов шампиньонов;
– 2 лука;
– 5 яиц;
– зелень, майонез, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте шампиньоны аккуратными тонкими слайсами и отправьте на разогретую сковородку с маслом. Обжаривайте грибы до испарения влаги, не забыв приправить их солью.
  2. Отдельно подготовьте лук. Его следует нарезать тонкими полукольцами и добавить к грибам, продолжая жарить смесь до появления аппетитного золотистого цвета.
  3. Пока зажарка охлаждается, отварите куриные яйца вкрутую.
  4. Крабовые палочки измельчите крупными диагональными кусочками, чтобы они хорошо чувствовались в салате.
  5. Готовые яйца очистите и нарежьте небольшими ломтиками.
  6. В глубокой миске соедините все подготовленные компоненты, добавьте щепотку соли, молотый перец и заправьте майонезом.
  7. Перед подачей блюдо можно декорировать свежей нарубленной зеленью.

Что обязательно должно быть в пасхальной корзине?

Центральное место в праздничной корзине традиционно занимает кулич, а рядом с ним обязательно кладут яйца (крашанки или писанки), олицетворяющие начало новой жизни. Также неотъемлемыми атрибутами являются молочные продукты, в частности творог и сливочное масло, рассказывает "Уже-вже".

Мясная часть наполнения обычно состоит из запеченной буженины, домашней колбасы и сала, которые являются символом достатка и завершения строгого поста. Кроме того, в корзину обязательно добавляют корень хрена.

