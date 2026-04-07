Салат на Пасху за 1 минуту: этот рецепт точно пригодится

Даже пасхальное застолье не обойдется без вкусного яркого салата. Вам нужно всего 4 ингредиента, чтобы подать настоящий шедевр!

Праздничные приготовления всегда отнимают много времени и энергии, поэтому салат – это не то блюдо, с которым должны возникать трудности. Яркое блюдо можно подать без падения с ног, надо только правильно соединить ингредиенты, рассказывает инстаграм vistovska_cooking.

Как быстро приготовить праздничный салат?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 300 граммов шампиньонов;

– 2 лука;

– 5 яиц;

– зелень, майонез, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте шампиньоны аккуратными тонкими слайсами и отправьте на разогретую сковородку с маслом. Обжаривайте грибы до испарения влаги, не забыв приправить их солью. Отдельно подготовьте лук. Его следует нарезать тонкими полукольцами и добавить к грибам, продолжая жарить смесь до появления аппетитного золотистого цвета. Пока зажарка охлаждается, отварите куриные яйца вкрутую. Крабовые палочки измельчите крупными диагональными кусочками, чтобы они хорошо чувствовались в салате. Готовые яйца очистите и нарежьте небольшими ломтиками. В глубокой миске соедините все подготовленные компоненты, добавьте щепотку соли, молотый перец и заправьте майонезом. Перед подачей блюдо можно декорировать свежей нарубленной зеленью.

Что обязательно должно быть в пасхальной корзине?

Центральное место в праздничной корзине традиционно занимает кулич, а рядом с ним обязательно кладут яйца (крашанки или писанки), олицетворяющие начало новой жизни. Также неотъемлемыми атрибутами являются молочные продукты, в частности творог и сливочное масло, рассказывает "Уже-вже".

Мясная часть наполнения обычно состоит из запеченной буженины, домашней колбасы и сала, которые являются символом достатка и завершения строгого поста. Кроме того, в корзину обязательно добавляют корень хрена.

