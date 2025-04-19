Богатый на вкус, дешевый по составу: рецепт праздничного салата "Апрель"

Праздничные салаты – это всегда гармония вкуса и особых акцентов. И достаточно нескольких минут и дешевых ингредиентов, чтобы насладиться вкусом праздника.

Легкий весенний салат с капустой подарит вашему празднику особое настроение и свежесть. Он ярко доказывает – даже копеечных ингредиентов достаточно, чтобы устроить настоящую вкусовую феерию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт салата "Апрель"

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– половинка капусты;

– 100 граммов редиса;

– 2 плавленых сырка;

– 2 вареных яйца;

– зелёный лук;

– сметана и горчица по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала делаем соус: смешиваем сметану с горчицей, солим и перчим по вкусу. Капусту мелко шинкуем и выкладываем первым слоем на плоскую тарелку. Солим и делаем сеточку из соуса. Нарезаем редиску соломкой и повторяем слой. Натираем плавленые сырки, выкладываем и снова поливаем соусом. Натираем яйца, поливаем соусом и украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

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