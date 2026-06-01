1 июня, 14:35
Самый хрустящий салат сезона: готовим из редиса и огурцов
Когда начинается урожай овощей, этим просто необходимо воспользоваться. А лучшего способа для этого чем салат просто не найти!
Редис и сыр – это гармоничное сочетание, которое прекрасно работает во всех случаях. Добавляем огурцы и еще несколько акцентов – и получаем хрустящий салат, рассказывает yanni.cooking.
Как приготовить хрустящий салат с редисом?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– огурцы;
– редис;
– укроп;
– зеленый лук;
– фелата;
– кедровые орешки;
для соуса:
– густой йогурт;
– сок лимона;
– немного цедры;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помойте и обсушите овощи и зелень.
- Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками или полукружочками, а зеленый лук и укроп мелко нашинкуйте.
- Сыр фелата аккуратно нарежьте небольшими кубиками или просто раскрошите руками.
- Кедровые орешки высыпьте на сухую сковороду и подсушите на среднем огне в течение 2 – 3 минут, постоянно помешивая, до появления легкого золотистого оттенка и приятного аромата.
- Для заправки в отдельной пиале соедините густой йогурт, свежевыжатый сок лимона и щепотку тертой цедры.
- Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу, после чего тщательно перемешайте соус до однородности.
- В глубокую салатницу выложите подготовленные огурцы, редис и всю зелень.
- Полейте овощи йогуртовым соусом и деликатно перемешайте.
- Сверху выложите кусочки фелаты и щедро притрусите салат поджаренными кедровыми орешками перед самой подачей.