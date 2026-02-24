Этот шедевральный салат в затратах не нуждается: рецепт с сардиной, который незаслуженно забывают

Сардина – это всегда о случаях, когда хочется чего-то оригинального. И главное – с заботой к бюджету.

Опытные хозяйки знают: шедевр можно создать из самых простых продуктов, главное – правильное сочетание ингредиентов и вкусов. Этот салат точно попадает в категорию блюд, которые хочется готовить как можно чаще, рассказывает портал Pysznosci.

Интересно Таких пышных клецок вы не видели в жизни: секрет от опытных хозяек

Как приготовить вкусный салат с сардинами?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка сардины;

– 50 граммов кукурузы;

– 3 соленых огурца;

– 1 лук;

– 3 вареных яйца;

– зелень;

– майонез для заправки.

Шедевр без затрат / Фото Freepik

Приготовление:

Сначала отварите яйца вкрутую, подождите, пока они остынут, и снимите скорлупу. Нарежьте их аккуратными кубиками и переложите в глубокую емкость. Отдельно измельчите лук и пассеруйте его на сковороде до появления золотистого оттенка, после чего дайте ему немного остыть и соедините с яйцами. Подготовьте рыбную основу: откройте банку с сардинами, тщательно слейте все масло и удалите косточки. Филе разделите на крупные аппетитные кусочки. Добавьте к основным ингредиентам нарезанные кубиками маринованные огурцы и консервированную кукурузу. Осторожно перемешайте все компоненты, стараясь сохранить целостность рыбных ломтиков. В завершение заправьте блюдо небольшим количеством майонеза и еще раз легкими движениями доведите до однородности. Перед тем как ставить салат на стол, украсьте его мелко нарезанной свежей зеленью укропа и петрушки.

Чем можно заменить майонез?

Если вы хотите "облегчить" салат, для этого стоит заменить заправку. Кстати, это придаст блюду легкой изысканности, рассказывает Przyslij przepis.

Попробуйте смешать майонез с греческим йогуртом или нежирной сметаной в пропорции 1:1. Добавьте к этой смеси чайную ложку мягкой горчицы и несколько капель лимонного сока.

Горчица придаст блюду пикантности, а лимонный сок идеально подчеркнет вкус сардин, одновременно делая салат менее калорийным.

Какие рецепты стоит попробовать?