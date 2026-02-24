Опытные хозяйки знают: шедевр можно создать из самых простых продуктов, главное – правильное сочетание ингредиентов и вкусов. Этот салат точно попадает в категорию блюд, которые хочется готовить как можно чаще, рассказывает портал Pysznosci.
Как приготовить вкусный салат с сардинами?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка сардины;
– 50 граммов кукурузы;
– 3 соленых огурца;
– 1 лук;
– 3 вареных яйца;
– зелень;
– майонез для заправки.
Шедевр без затрат / Фото Freepik
Приготовление:
- Сначала отварите яйца вкрутую, подождите, пока они остынут, и снимите скорлупу.
- Нарежьте их аккуратными кубиками и переложите в глубокую емкость.
- Отдельно измельчите лук и пассеруйте его на сковороде до появления золотистого оттенка, после чего дайте ему немного остыть и соедините с яйцами.
- Подготовьте рыбную основу: откройте банку с сардинами, тщательно слейте все масло и удалите косточки.
- Филе разделите на крупные аппетитные кусочки. Добавьте к основным ингредиентам нарезанные кубиками маринованные огурцы и консервированную кукурузу.
- Осторожно перемешайте все компоненты, стараясь сохранить целостность рыбных ломтиков.
- В завершение заправьте блюдо небольшим количеством майонеза и еще раз легкими движениями доведите до однородности.
- Перед тем как ставить салат на стол, украсьте его мелко нарезанной свежей зеленью укропа и петрушки.
Чем можно заменить майонез?
Если вы хотите "облегчить" салат, для этого стоит заменить заправку. Кстати, это придаст блюду легкой изысканности, рассказывает Przyslij przepis.
Попробуйте смешать майонез с греческим йогуртом или нежирной сметаной в пропорции 1:1. Добавьте к этой смеси чайную ложку мягкой горчицы и несколько капель лимонного сока.
Горчица придаст блюду пикантности, а лимонный сок идеально подчеркнет вкус сардин, одновременно делая салат менее калорийным.
