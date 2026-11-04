Новости Вкусно Салаты и закуски 3 свеклы и 1 банка фасоли: простой и сытный салат без капли майонеза за 15 минут
4 ноября, 14:50
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3 свеклы и 1 банка фасоли: простой и сытный салат без капли майонеза за 15 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салат из сочной свеклы и консервированной фасоли – это простое, яркое и невероятно сытное блюдо, которое прекрасно дополнит повседневный обед или станет полноценным легким ужином. Главное преимущество заключается в отсутствии тяжелых жирных соусов: вместо майонеза здесь используется натуральное ароматное масло с добавлением свежего чеснока, что подчеркивает насыщенный естественный вкус овощей.

Особый кулинарный баланс блюду придает маринованный репчатый лук. После короткого замачивания в воде с уксусом и сахаром он теряет резкую остроту, приобретает нежную хрусткость и приятную кислинку, которая гармонично контрастирует со сладостью запеченного корнеплода.

Сочетание плотной фасоли, нежной свекольной стружки и пикантной заправки делает структуру салата выразительной и целостной без лишних финансовых затрат.

Как приготовить салат из свеклы и фасоли?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 3 вареных или запеченных свеклы; 
– 1 банка консервированной белой или красной фасоли; 
– 1 большая луковица; 
– 3 зубчика чеснока; 
маринад для лука: 
– 1 чайная ложка сахара; 
– 50 миллилитров 9% столового уксуса; 
– 100 миллилитров чистой воды; 
заправка и специи: 
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла; 
– 1/2 чайной ложки каменной соли; 
– 1 щепотка черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте тонкими прозрачными полукольцами и выложите в небольшую глубокую миску.
  2. Добавьте воду, столовый уксус и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 10–15 минут, почему полностью слейте жидкость и слегка отожмите луковые полоски руками.
  3. Вареную или запеченную в фольге свеклу очистите от кожуры и натрите на большой терке длинными брусочками.
  4. Из банки с консервированной фасолью полностью слейте рассол, по желанию промойте бобы холодной водой и дайте лишней влаге стечь через сито.
  5. В глубокой салатнице смешайте натертую свеклу, фасоль, отжатый маринованный лук и пропущенный через пресс чеснок.
  6. Сбрызните овощи растительным маслом, добавьте соль и свежемолотый черный перец, после чего аккуратно перемешайте все ингредиенты ложкой.
  7. Оставьте готовый салат постоять в прохладном месте в течение 10 минут, чтобы все компоненты пропитались масляно-чесночным ароматом, и подавайте к столу.