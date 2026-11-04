3 свеклы и 1 банка фасоли: простой и сытный салат без капли майонеза за 15 минут

Салат из сочной свеклы и консервированной фасоли – это простое, яркое и невероятно сытное блюдо, которое прекрасно дополнит повседневный обед или станет полноценным легким ужином. Главное преимущество заключается в отсутствии тяжелых жирных соусов: вместо майонеза здесь используется натуральное ароматное масло с добавлением свежего чеснока, что подчеркивает насыщенный естественный вкус овощей.

Особый кулинарный баланс блюду придает маринованный репчатый лук. После короткого замачивания в воде с уксусом и сахаром он теряет резкую остроту, приобретает нежную хрусткость и приятную кислинку, которая гармонично контрастирует со сладостью запеченного корнеплода.

Сочетание плотной фасоли, нежной свекольной стружки и пикантной заправки делает структуру салата выразительной и целостной без лишних финансовых затрат.

Как приготовить салат из свеклы и фасоли?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 вареных или запеченных свеклы;

– 1 банка консервированной белой или красной фасоли;

– 1 большая луковица;

– 3 зубчика чеснока;

маринад для лука:

– 1 чайная ложка сахара;

– 50 миллилитров 9% столового уксуса;

– 100 миллилитров чистой воды;

заправка и специи:

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца.

Приготовление: