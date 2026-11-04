3 свеклы и 1 банка фасоли: простой и сытный салат без капли майонеза за 15 минут
Салат из сочной свеклы и консервированной фасоли – это простое, яркое и невероятно сытное блюдо, которое прекрасно дополнит повседневный обед или станет полноценным легким ужином. Главное преимущество заключается в отсутствии тяжелых жирных соусов: вместо майонеза здесь используется натуральное ароматное масло с добавлением свежего чеснока, что подчеркивает насыщенный естественный вкус овощей.
Особый кулинарный баланс блюду придает маринованный репчатый лук. После короткого замачивания в воде с уксусом и сахаром он теряет резкую остроту, приобретает нежную хрусткость и приятную кислинку, которая гармонично контрастирует со сладостью запеченного корнеплода.
Сочетание плотной фасоли, нежной свекольной стружки и пикантной заправки делает структуру салата выразительной и целостной без лишних финансовых затрат.
Как приготовить салат из свеклы и фасоли?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 вареных или запеченных свеклы;
– 1 банка консервированной белой или красной фасоли;
– 1 большая луковица;
– 3 зубчика чеснока;
маринад для лука:
– 1 чайная ложка сахара;
– 50 миллилитров 9% столового уксуса;
– 100 миллилитров чистой воды;
заправка и специи:
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1 щепотка черного молотого перца.
Приготовление:
- Лук нарежьте тонкими прозрачными полукольцами и выложите в небольшую глубокую миску.
- Добавьте воду, столовый уксус и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 10–15 минут, почему полностью слейте жидкость и слегка отожмите луковые полоски руками.
- Вареную или запеченную в фольге свеклу очистите от кожуры и натрите на большой терке длинными брусочками.
- Из банки с консервированной фасолью полностью слейте рассол, по желанию промойте бобы холодной водой и дайте лишней влаге стечь через сито.
- В глубокой салатнице смешайте натертую свеклу, фасоль, отжатый маринованный лук и пропущенный через пресс чеснок.
- Сбрызните овощи растительным маслом, добавьте соль и свежемолотый черный перец, после чего аккуратно перемешайте все ингредиенты ложкой.
- Оставьте готовый салат постоять в прохладном месте в течение 10 минут, чтобы все компоненты пропитались масляно-чесночным ароматом, и подавайте к столу.