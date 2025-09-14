О "Шубе" забудете навсегда: "Фламинго" из 4 ингредиентов – хозяйки в восторге
- Салат "Фламинго" состоит из 4 основных ингредиентов: вареная картошка, копченая курица, вареная свекла и майонез.
- Лук маринуется в смеси из сахара, соли, уксуса и воды для добавления в салат.
Главное в салате – удачно подобрать гармонию вкусов. "Фламинго" это яркий пример того, когда это удается на все сто.
Этот салат прекрасно подойдет к любому случаю жизни, даже если речь идет о ярком праздничном застолье. Он очень прост в приготовлении и требует лишь 4 дешевых ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как приготовить салат "Фламинго"?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 лук;
– 2 – 3 вареные картофелины;
– майонез;
– 250 граммов копченой курицы;
– 1 вареная свекла;
– укроп;
маринад для лука:
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 150 миллилитров воды.
Приготовление:
- Моем лук, нарезаем полукольцами, добавляем соль, сахар, уксус и воду, оставляем мариноваться 5 – 10 минут.
- На тарелку выкладываем натертый на крупной терке картофель, добавляем сверху сетку из майонеза.
- Далее выкладываем нарезанную кубиками копченую курицу, снова делаем сетку из майонеза.
- Затем добавляем натертую свеклу, сверху снова наносим слой майонеза.
- В завершение выкладываем маринованный лук, посыпаем свежим укропом
Также рекомендуем обратить внимание на праздничный салат из свеклы, курицей и фетой от портала Shuba.
Как приготовить праздничный салат из свеклы?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 свеклы;
– 1 куриное филе;
– 150 граммов феты;
– 50 граммов чернослива;
– 20 граммов грецких орехов;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– 50 граммов сметаны.
Приготовление:
- Моем свеклу, отвариваем минут до мягкости, охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками.
- Куриное филе моем, кладем в кипящую подсоленную воду, варим, охлаждаем и режем кубиками.
- Чернослив промываем теплой водой, нарезаем кусочками.
- Фету режем кубиками. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и измельчаем ножом.
- Добавляем все ингредиенты в салатник, приправляем солью и перцем, заправляем сметаной, перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
