Главное в салате – удачно подобрать гармонию вкусов. "Фламинго" это яркий пример того, когда это удается на все сто.

Этот салат прекрасно подойдет к любому случаю жизни, даже если речь идет о ярком праздничном застолье. Он очень прост в приготовлении и требует лишь 4 дешевых ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как приготовить салат "Фламинго"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 2 – 3 вареные картофелины;

– майонез;

– 250 граммов копченой курицы;

– 1 вареная свекла;

– укроп;

маринад для лука:

– 1 чайная ложка сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки уксуса;

– 150 миллилитров воды.

Приготовление:

Моем лук, нарезаем полукольцами, добавляем соль, сахар, уксус и воду, оставляем мариноваться 5 – 10 минут. На тарелку выкладываем натертый на крупной терке картофель, добавляем сверху сетку из майонеза. Далее выкладываем нарезанную кубиками копченую курицу, снова делаем сетку из майонеза. Затем добавляем натертую свеклу, сверху снова наносим слой майонеза. В завершение выкладываем маринованный лук, посыпаем свежим укропом

Также рекомендуем обратить внимание на праздничный салат из свеклы, курицей и фетой от портала Shuba.

Как приготовить праздничный салат из свеклы?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 свеклы;

– 1 куриное филе;

– 150 граммов феты;

– 50 граммов чернослива;

– 20 граммов грецких орехов;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– 50 граммов сметаны.

Приготовление:

Моем свеклу, отвариваем минут до мягкости, охлаждаем, чистим и нарезаем кубиками. Куриное филе моем, кладем в кипящую подсоленную воду, варим, охлаждаем и режем кубиками. Чернослив промываем теплой водой, нарезаем кусочками. Фету режем кубиками. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и измельчаем ножом. Добавляем все ингредиенты в салатник, приправляем солью и перцем, заправляем сметаной, перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Что вкусного можно добавить к салату?