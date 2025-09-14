Головне в салаті – вдало підібрати гармонію смаків. "Фламінго" – це яскравий приклад того, коли це вдається на всі сто.

Цей салат чудово підійде до будь-якого випадку життя, навіть якщо йдеться про яскраве святкове застілля. Він дуже простий у приготуванні та потребує лише 4 дешевих інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як приготувати салат "Фламінго"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 2 – 3 варені картоплини;

– майонез;

– 250 грамів копченої курки;

– 1 варений буряк;

– кріп;

маринад для цибулі:

– 1 чайна ложка цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 3 столові ложки оцту;

– 150 мілілітрів води.

Приготування:

Миємо цибулю, нарізаємо півкільцями, додаємо сіль, цукор, оцет та воду, залишаємо маринуватися 5 – 10 хвилин. На тарілку викладаємо натерту на великій тертці картоплю, додаємо зверху сітку з майонезу. Далі викладаємо нарізану кубиками копчену курку, знову робимо сітку з майонезу. Потім додаємо натертий буряк, зверху знову наносимо шар майонезу. На завершення викладаємо мариновану цибулю, посипаємо свіжим кропом

Як приготувати святковий салат з буряка?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 1 куряче філе;

– 150 грамів фети;

– 50 грамів чорносливу;

– 20 грамів волоських горіхів;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– 50 грамів сметани.

Приготування:

Миємо буряк, відварюємо хвилин до м’якості, охолоджуємо, чистимо й нарізаємо кубиками. Куряче філе миємо, кладемо у киплячу підсолену воду, варимо, охолоджуємо та ріжемо кубиками. Чорнослив промиваємо теплою водою, нарізаємо шматочками. Фету ріжемо кубиками. Часник очищаємо та пропускаємо через прес. Волоські горіхи підсушуємо на сухій сковороді й подрібнюємо ножем. Додаємо всі інгредієнти у салатник, приправляємо сіллю й перцем, заправляємо сметаною, перемішуємо та подаємо до столу.

Смачного!

Що смачного можна додати до салату?